Soleil Sorge, gaffe con Valeria Marini/ “Boom non la conosce nessuno, a ma è tua?”

Simpatico siparietto fra Valeria Marini e Soleil Sorge nella casa del Gf Vip 2021. Mentre le due inquiline stanno mangiando al tavolo, si parla di “Boom“, la canzone tormentone di Valeria Marini che la showgirl stellare fece uscire nel 2020. Un classico brano hit che venne passato a lungo nelle radio e che ha visto per la prima volta la Valeria nazionale nei panni appunto di cantante. Peccato però che Soleil Sorge non conosca affatto questo brano. “Boom è un successo, è una cosa che è diventata virale”, dice la Marini rivolgendosi all’influencer ex Uomini e Donne, che replica: “Ma se non la conosce nessuno, la conosce solo lui”, riferendosi ad un inquilino della casa più spiata d’Italia.

Quindi la Marini replica, un po’ basita: “Ma come? Boom… la mia canzone”, e Soleil Sorge, capendo di aver fatto una gaffe, scoppia in una risata rispondendo: “Ah è tua?”. La speranza ovviamente è che la nostra Valeriona non si sia offesa più di troppo, anche perchè, conoscenza o meno della Soleil, la canzone come detto sopra è stato un tormentone e un “esperimento” riuscito per la stessa, che per la prima volta si è cimentata nel canto.

VALERIA MARINI E SOLEIL SORGE, IL SIPARIETTO SIMPATICO SULLA CANZONE “BOOM”

Intervistata negli scorsi mese sul progetto, aveva spiegato: “L’uscita di Boom ci ha traghettato fino al 2021 che si spera sia un anno di rinascita e sono sicura che lo sarà. Lo aspettiamo tutti è un brano per le Donne e contro la violenza, per ricordare sempre che volere è potere e ognuno di noi deve trovare dentro l’energia stellare“.

Gianni Testa, discografico dell’etichetta che ha lanciato Boom, aveva poi svelato in anteprima che Valeria Marini era al lavoro su un altro disco, questa volta in collaborazione con un rapper ben noto: “Valeria uscirà a breve con un nuovo brano pazzesco che sarà la colonna sonora di questa nuova estate. Ci sarà una grande sorpresa perché Valeria duetterà con un grande rapper… molto famoso“. Per il momento di questo secondo brano della Marini non vi è traccia, ma noi attendiamo ovviamente fiduciosi.

