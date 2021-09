Soleil Sorge con il fidanzato di Francesca Cipriani prima del Gf Vip?/ Bomba Dagospia

Bomba di Dagospia sulla casa del Grande Fratello Vip 2021. A lanciarla è Alberto Dandolo per Dagospia. Secondo il giornalista, Soleil Sorge avrebbe avuto un incontro ravvicinato con il fidanzato di Francesca Cipriani prima di entrare nella casa. Una notizia, quella lanciata da Alberto Dandolo, che ha fatto immediatamente il giro della rete, ma intorno alla quale non c’è alcuna certezza.

Secondo quanto scrive Alberto Dandolo per Dagospia, Soleil Sorge che è stata la vera protagonista delle prime settimane del reality, avrebbe avuto un incontro con Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani che, nella casa, lo definisce il suo grande amore. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla notizia lanciata da Alberto Dandolo per Dagospia.

Chi è Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani

Alessandro Rossi è l’uomo che ha rubato il cuore di Francesca Cipriani che, nella casa, lo definisce la sua anima gemella. Innamoratissima del compagno, alla gieffina, è stato sufficiente ascoltare la sua voce per perdere la calma. Dopo aver ascoltato le urla fuori dalla casa, la Cipriani non ha trattenuto le lacrime. Della loro storia d’amore, la Cipriani ha parlato anche in un’intervista rilasciata a Chi svelando di avere con lui importanti progetti di vita.

“Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati”, ha detto la Cipriani che, nella casa, continua a sentire la sua mancanza. La notizia sganciata da Alberto Dandolo verrà comunicata da Alfonso Signorini alla Cipriani? Lo scopriremo nella prossima puntata.

