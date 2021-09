Grande Fratello Vip 2021, nominati e pagelle/ Manuel allontana e Lulù, Ricciarelli-Alex Belli è “amore”

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della quinta puntata

Il palcoscenico della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha due sole e grandi protagoniste: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste mettono in scena uno scontro fatto di più round, che trova tendenzialmente vincitrice la Volpe che meglio motiva la sua posizione.

Conoscendo i pregressi di lei con Giancarlo Magalli e ciò che avrebbe scatenato sul web una foto con lui, perché non evitare un gesto simile, che sarebbe apparso a tutti come una voluta stoccata alla collega? Non fa una piega, in effetti. Una serata, insomma, movimentata per entrambe: VOTO 7 per Adriana Volpe, VOTO 6 per Sonia.

In tutti questo si muove divertito e leggero Alfonso Signorini, che si gode lo spettacolo con tanto di pop-corn. Una conduzione del Grande Fratello Vip 2021 liscia, in cui non manca qualcuna delle sue ramanzine. VOTO 6,5.

Le pagelle dei concorrenti della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2021

Passiamo ora ai concorrenti: quali sono stati i protagonisti di questa quinta puntata del Grande Fratello Vip 2021? Un nuovo capitolo dedicato a Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si è questa volta ampliato con l’arrivo in Casa di Greta, la fidanzata dell’imprenditore. Ne è scaturito un battibecco tanto acceso quanto esilarante, dove a trionfare sono state sicuramente le donne. VOTO 7 per Soleil, VOTO 5 per Gianmaria.

Sta intanto nascendo una bella amicizia nella Casa tra Katia Ricciarelli e Alex Belli: lei inizia a sciogliersi (VOTO 6), lui è finora la scoperta di questa edizione. VOTO 7.

Miriana Trevisan ancora non riesce ad entrare bene nel gioco e a distinguersi. Appare, al momento, avvolta da dubbi e qualche incertezza. VOTO 5,5. Una menzione speciale spetta a Valentina Nulli Augusti, l’ex di Tommaso Eletti, tornata in Casa per un confronto con chi l’ha attaccata. Il suo ingresso di rosso vestita e più agguerrita che mai ci porta a sperare in un suo terzo ingresso, ma da concorrente.

I nominati della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2021

Si torna a parlare anche di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: la storia continua ma già arrivano i primi intoppi nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Avranno futuro? Per ora VOTO 6. Sophie Codegoni mostra una parte di se molto più intima e fragile quando racconta un vissuto difficile e incontra poi sua madre. Un momento toccante di questa quinta puntata. VOTO 6,5

Esilarante il momento dedicato a Francesca Cipriani, con le immagini della sorpresa del fidanzato. Come si farebbe senza lei? VOTO 6,5.

Concludiamo con i nominati di questo lunedì che sono: Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Nella prossima puntata uno dei tre lascerà definitivamente la Casa.



