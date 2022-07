Soleil Sorge conduttrice del GF Vip Party/ L’annuncio a sorpresa stupisce i fan…

Soleil Sorge torna al Grande Fratello Vip, che ruolo avrà?

Soleil Sorge sarà la conduttrice del Grande Fratello Vip Party. Nei giorni scorsi il suo nome era circolato insieme a quello di Lulù Selassiè per la conduzione del programma web sul reality. Alla fine Soleil è riuscita a spuntarla e commentando la notizia l’ex gieffina ha dichiarato: “Sono talmente felice che mi sembra di stare sulla Luna”. Lo scorso anno al timone del Grande Fratello Vip Party c’erano Giulia Salemi e Gaia Zorzi che a quanto pare sarà una delle concorrenti della prossima edizione. Soleil Sorge ha conquistato i telespettatori del reality anche per la sua storia con Alex Belli. Dopo il Grande Fratello Vip, Soleil era arrivata alla corte di Barbara D’Urso ricoprendo il ruolo di giudice nella Pupa e il Secchione. Poi Ilary Blasi l’aveva chiamata all’Isola dei Famosi per movimentare le dinamiche del reality e la sua apparizione aveva lasciato tutti senza fiato.

Il Grande Fratello Vip ha rappresentato un importante trampolino di lancio per l’ex gieffina che dalla prossima edizione commenterà le dinamiche del reality nel programma Grande Fratello Vip Party. Per Soleil è la prima esperienza nel ruolo di conduttrice e c’è già chi è curioso di vederla in azione. Si era ipotizzato che Soleil Sorge potesse avere un posto come opinionista del Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, però, sarà affiancata da Orietta Berti.

Soleil Sorge ha festeggiato da poco il compleanno ma è stata bersagliata da alcune polemiche avanzate dai suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Soleil ha deciso di celebrare il suo ventottesimo compleanno con una festa che si è tenuta a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Tra i tanti invitati alla festa, sono comparsi il misterioso fidanzato Carlo, Amedeo Goria e la figlia Guenda Goria, Dayane Mello, Lucas Peracchi, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Alcuni ex coinquilini del Grande Fratello Vip non avrebbero preso bene il mancato invito da parte di Soleil Sorge alla festa di compleanno. Tra questi figurano Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli, Alex Belli e Gianluca Costantino, che attraverso delle interviste alla pagina Instagram The Pipol avrebbero espresso il loro rammarico per non essere stati invitati.

Alex Belli ha rilasciato delle dichiarazioni forti: “Non c’è nessun non invito, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse. In compenso abbiamo conosciuto il suo fidanzato”. Gianluca Costantino invece ci è andato giù pesante e ha rincarato la dose: “Soleil mi ha preso in giro. Non sono ipocrita. Mi ha molto deluso. Ecco la verità”. Dopo queste dichiarazioni, Soleil ha deciso di replicare su Instagram e ha rivelato: “No comment perché alcune sono veramente allucinanti, ma soprattutto fake. Ma d’altronde c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di sé. Il mondo è bello perché è vario quindi va bene così. Ogni anno per il mio compleanno mi piace celebrare proprio per condividere con la mia famiglia e amici cari un momento insieme. Proprio per regalare a me stessa e a loro dei ricordi ed esperienze insieme”.











