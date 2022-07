Soleil Sorge, gli ex GF Vip esclusi dalla sua festa/ Le reazioni di Alex Belli e…

Soleil Sorge e la lista degli esclusi al compleanno: la reazione di Alex Belli

Soleil Sorge ha da poco celebrato il compleanno e, per l’occasione, ha organizzato una festa ricca di sorprese e grandi ospiti. Fra questi pochi ex concorrenti del Grande Fratello Vip, come Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, mentre sono numerosi gli ex inquilini della Casa a non essere stati invitati. Da Gianluca Costantino, che si è detto spiazzato per essere stato escluso dalla sua amica, ad Alex Belli e Miriana Trevisan. Su Instagram The Pipol Gossip ha raccolto a caldo le dichiarazioni dei Vipponi fatti fuori dalla lista della Sorge, a cominciare da Alex Belli.

“Non c’è nessun ‘non invito’, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse” confessa l’attore, spiegando come i rapporti con Soleil siano ormai pari a zero: “Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così“. Anche Miriana Trevisan non è stata invitata, com’era intuibile dopo i dissapori avuti nella Casa di Cinecittà: “A dire la verità non sapevo nemmeno fosse il compleanno di Soleil“. Coglie comunque l’occasione per farle gli auguri: “Glieli faccio volentieri adesso. Le auguro tutto il bene di questo mondo“.

Soleil Sorge: il mancato invito a Biagio D’Anelli, Nathaly Caldonazzo e non solo

Tra gli assenti alla festa di Soleil Sorge, anche Nathaly Caldonazzo: “Non abbiamo rapporti. Perché avrebbe dovuto invitarmi?“. Anche lei non era a conoscenza del compleanno della ragazza: “In verità non sapevo nemmeno avesse compiuto gli anni“. Chi invece sapeva del suo compleanno è Biagio D’Anelli, che rivela però di essere stato escluso dalla lista degli invitati: “Anche se fossi stato invitato non ci sarei andato. Ho troppe cose da fare, grazie a Dio sto lavorando tantissimo e sono sempre in giro“.

L’opinionista tv, nonostante il mancato invito, le ha comunque fatto gli auguri sui social: “Ci siamo sentiti su whatsapp. Le ho fatto gli auguri e lei è rimasta molto contenta di questo“. Tra gli esclusi anche Patrizia Pellegrino, che rivela di non avere rapporti con la Sorge ma che avrebbe accettato l’invito al compleanno qualora fosse arrivato: “Purtroppo non ci sono rapporti, di nessun tipo. Soleil è molto intelligente e conosce molto bene il mezzo televisivo, ma l’ho frequentata solo durante il reality. Fuori, mai“.

