Soleil Sorge confessa “Con Alex Belli c’era amore e passione”/ “Tra di noi all’inizio bacetti poi altro ma..”

Non si nasconde più Soleil Sorge, e parlando di Alex Belli ha svelato come fra i due vi fosse non soltanto una grande amicizia ma anche amore e passione. Subito dopo la puntata in diretta di ieri sera, Nathaly Caldonazzo si è avvicinata all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e incalzandola appunto sul suo rapporto “artistico”, le ha parlato in maniera schietta: “Perdonami ma sono cose assurde quelle che dici – le parole dell’attrice riportate da Biccy.it – voi avete oltrepassato il limite. Rispondimi: con lui c’era innamoramento e passione?“. A quel punto la bella influencer italo americana si è sciolta: “Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip. Volevano che lui entrando qui creasse delle dinamiche per poi fare i teatrini e fare le sceneggiate di gelosia. Certo, lui non si aspettava di trovare questa chimica con me, questa cosa artistica. Cosa intendo? Sai quando due persone che lavorano con la creatività trovano una connessione… Ecco a noi è successo questo, un’intesa speciale. Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica, ma non cercavamo questo”.

Padre di Soleil Sorge, chi è?/ Non sopporta il disordine della figlia

E ancora: “Alex era entrato dentro con delle idee e si è trovato nel programma con una ragazza con cui è scattata questa scintilla. Ci siamo trovati ed è nato questo rapporto tanto bello e coinvolgente, soprattutto vero. All’inizio non c’era malizia e ci raccontavamo delle nostre storie d’amore e cose private”. Ed è a quel punto che Soleil Sorge ha parlato di amore e passione, due sentimenti che sono sbocciati, come racconta la stessa, solo verso la fine, poco prima dell’uscita di Alex Belli dalla casa, datata metà dicembre: “Se poi siamo arrivati all’innamoramento e alla passione? Sì, ma dopo alla fine. Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. Pensa che è cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose. Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei”.

Alex Belli Vs Delia Duran "Mi difende Soleil ma non tu"/ Lei "Mi manchi di rispetto!"

SOLEIL SORGE E ALEX BELLI: “C’ERA PASSIONE E AMORE”, E SU DELIA: “STA RECITANDO”

Soleil ha spiegato che i due hanno cercato di frenare questo forte sentimento che stava nascendo: “Abbiamo cercato di frenare questa passione e innamoramento. Io in primis mi sono frenata per rispettare la mia e la sua relazione. Se mi fossi lasciata andare ai miei sentimenti sarebbe stato tutto molto più forte Ora però basta. Perché io ora mi devo mettere da parte? E non dire che l’amore è tale se c’è l’esclusività! Esiste il poliamore e la poligamia. Ci sono mille sfumature di amore e sono tutte belle“.

Soleil Sorge vs Delia Duran "E' una disperata alla ricerca di fama ed è..."/ È guerra

Infine Soleil Sorge ha parlato anche della sua storica rivale, Delia Duran, che secondo l’influencer starebbe continuando quello che lei definisce da sempre il teatrino: “Lei non è davvero ferita, sta recitando. Secondo te è entrata qui dentro per chiarire con me e capire quello che avevo con Alex? No, l’ha fatto per fama e popolarità. Una donna ferita non entra qui a cercare vendette o proporre confronti con il marito. Se vuoi parlare con il tuo compagno lo fai in privato. Quindi non credo a quello che dice adesso. E poi parliamo di come si è comportata con Alex? L’ha umiliato, denigrato e fatto finte paparazzate, si descrive da sola per quello che ha fatto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA