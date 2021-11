Soleil Sorge confessa “Vorrei restare ancora nella casa”/ Svelata l’identità del fidanzato

Soleil Sorge vuole rimanere nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer si dice preoccupata per una possibile eliminazione dal gioco. Soleil ha dichiarato: “Non si sa mai come va, è sempre inaspettato. L’avresti mai detto che Jo Squillo usciva”. Poi ha aggiunto: “Magari stavolta non c’è neanche l’eliminazione, ma pensare che è l’ultima sera…Non sono ancora pronta, ho avuto altre puntate in passato dove ci sarei stata a uscire, ma questa non voglio proprio”. Solitamente la puntata del Gf Vip del lunedì sera non prevede eliminazioni, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Intanto, nelle scorse ore Soleil Sorge si è emozionata per la sorpresa inaspettata. La Sorge ha ricevuto tre messaggi da parte del suo fidanzato su cui aleggia un mistero per quanto riguarda la sua identità. Sul web in molti stanno tentando di scoprire chi si nasconde dietro questo misterioso e fantomatico “Superman”. Chi ha provato a dare una risposta a questo enigma è stata la blogger Deianira Marzano che, sul profilo Instagram, ha pubblicato una foto che ritrae Soleil Sorge in compagnia del presunto fidanzato. Una foto che risale alla scorsa estate prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Dalle parole utilizzate da Soleil e dalle emozioni ben visibili nei suoi occhi sembra quasi da escludere un qualsiasi avvicinamento di carattere sentimentale con Alex Belli.

Soleil Sorge si è confidata con Katia Ricciarelli. L’influencer le ha raccontato che l’uomo, di nome Carlo, era un suo amico da ben quattro anni, che quest’estate era tornato single e che lei ha deciso di rivedere. Galeotta è stata una serata a Roma e un locale di musica e latina e tra lei e Carlo è esplosa la passione. In base a quanto trapelato dal web, Carlo sarebbe direttore di un’azienda sportiva molto nota.

Intanto, in queste ore è emerso un altro retroscena che la riguarda. Soleil Sorge doveva partecipazione all’edizione nip del Grande Fratello andata in onda nel 2019. Barbara ha cercato Soleil per la sua edizione e la ragazza ha accettato molto volentieri. Ma poi all’ultimo momento, pare proprio 24 ore prima della firma, qualcosa sia andato storto. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha infatti dichiarato in una puntata di Casa Chi: “Avrebbe dovuto fare all’inizio solo tre settimane. Ma c’è stato uno screzio e al suo posto, all’ultimo momento, è entrata Taylor Mega per qualche giorno”. Insomma, pare che tra Soleil e Barbara D’Urso ci sia stato uno screzio. Si farà chiarezza?

