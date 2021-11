Soleil Sorge, chiarimento con Alex Belli/ “Ho creduto fosse tutto una presa in giro…”

Soleil Sorge ferita dopo l’intervento di Delia Duran al Grande Fratello Vip

La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip si è aperta con il confronto tra Soleil Sorge e Alex Belli. Da tempo tra i due c’è in corso una conoscenza profonda; mentre l’attore ha dichiarato che si tratta solamente di amicizia, l’influencer ha detto esplicitamente che con il modello le manca “avere un rapporto puro”, però è disposta a mettersi da parte perché “è fondamentale tutelare l’altra persona”. Ai due gieffini, Alfonso ha mostrato l’intervento di Delia Duran a “Pomeriggio Cinque”, dove ha avvalorato il suo pensiero su Soleil. “É una gatta, più viva che morta”. Alla Sorge non ha fatto piacere sentire queste parole, difatti è disposta anche a perdonare la moglie di Belli, ma resta il fatto che certe accuse la feriscono. Nonostante da parte del pubblico riceva spesso delle critiche, Soleil ha superato il televoto e ha nominato Gianmaria.

In puntata Soleil ha avuto un confronto con Miriana Trevisan, per un battibecco avuto nei giorni precedenti. La ex di Non è la Rai ha lamentato alcuni pettegolezzi di Soleil nei suoi confronti e del suo modo di relazionarsi con Nicola. Vedendo l’atteggiamento della Sorge con Alex, la showgirl si è sentita di criticare l’influencer. Miriana ha spiegato che non ha fatto nulla di male, in quanto Nicola è un ragazzo single, al contrario di Soleil che sta prendendo troppe confidenze con uomo sposato. Questo scambio di opinioni ha generato un’accesa discussione tra le due donne che si sono accusate di adottare nei riguardi dei loro partner un comportamento scorretto.

Katia Ricciarelli mette in guardia Soleil da Alex Belli

Katia Ricciarelli ha inquadrato bene la situazione e ha suggerito a Soleil Sorge di guardarsi le spalle al Grande Fratello Vip 2021, soprattutto dovrebbe prestare molta attenzione ad Alex perché alla fine chi pagherà il prezzo più alto sarà proprio la gieffina, mentre Belli verrà tacciato per aver fatto qualcosa di poco accettabile. Nonostante Soleil si trovi spesso nell’occhio del ciclone, il pubblico è dalla sua parte e anche questa volta l’ha salvata al televoto. Non si può dire lo stesso dei suoi compagni di viaggio. Mentre Alex è sempre pronto a darle conforto, Davide non trova giusto assecondare ogni sua richiesta. Alla Sorge non è piaciuta la linea che ha tenuto Delia Duran nei suoi confronti. Invece di chiarirsi con il marito continua a scaricare le responsabilità su di lei.

Nella prossima diretta del Grande Fratello Vip sarebbe interessante vedere un confronto tra Soleil e Delia Duran (e non è detto che sarà!). L’influencer non è più disposta a farsi “insultare” dalla signora Belli, se fino ad ora è stata zitta lo ha fatto solo per rispetto nei confronti di Alex. “Io sono a posto con la mia coscienza” ha ribadito l’influencer e dopo che ha chiesto all’attore di far capire alla moglie che è arrivato il momento di cambiare linea, lei ha chiarito che non sopporta più gli attacchi gratuiti della donna: “Lo comprendo la prima volta, lo tollero la seconda…alla terza però basta”. Se il confronto ci sarà, assisteremo a un battibecco molto animato, entrambe vogliono far valere la propria posizione e se da una parte c’è una moglie che preferisce dare le colpe alla sua rivale, dall’altra c’è una Soleil agguerrita che farà di tutto per scagionarsi dalle accuse.

A poche ore dall’inizio di una nuova puntata, Soleil Sorge ed Alex Belli hanno avuto un nuovo confronto, questa volta circondati dalla calma che solo la notte riesce a portare attorno alla spiatissima e ancora affollata Casa di Cinecittà. Entrambi hanno potuto riconoscere come a causa delle varie delusioni che hanno avuto nella vita, hanno cercato del tempo per metabolizzare le conseguenze di quanto accaduto all’interno del Grande Fratello Vip 2021, anche a rischio di portare ad una momentanea frattura del “trio” che vede anche il coinvolgimento di Davide Silvestri.

Dopo aver trascorso quattro giorni lontana da Alex, Soleil ha ammesso di essersi quasi rassegnata ad un percorso senza di lui: “Magari la nostra amicizia era tutta una presa in giro”, ha immaginato. “Io invece ti dico che le cose voglio risolverle, nel bene o nel male, quello che non voglio è rimanere nel limbo”, ha invece replicato Alex. A tentare una riconciliazione tra i due è stato Gianmaria, seduto allo stesso tavolo, il quale ha ribadito le necessità di Soleil ma anche la buona fede di Alex.



