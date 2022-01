Soleil Sorge coppia a tre con Delia Duran e Alex Belli?/ “Se mi piace anche al donna…”

Questa sera al Grande Fratello Vip 2021 farà il suo ingresso Delia Duran, la moglie di Alex Belli, che farà il suo ingresso in casa dopo aver annunciato durante la scorsa puntata di voler entrare in pausa con l’attore. Intanto in casa, Soleil Sorge si prepara nel migliore dei modi per accogliere la donna in casa e magari, con la conoscenza reciproca a causa della convivenza forzata, Soleil Sorge e Delia Duran potrebbero diventare amiche.

Un’ipotesi da non scartare, quella dell’amicizia, ma neanche quella di un’ipotetica relazione a tre tra le due donne e Alex Belli. Nelle ultime ore, infatti, Soleil Sorge ha ammesso a Sophie Codegoni e Jessica Selassié di poter stare in una relazione a tre. Sophie ha ammesso di non poter stare in una troppia (una relazione a tre) e Soleil ha ribattuto: “Io si, se mi piace anche la donna si” a questo punto, Jessica ha commentato: “Vabbè lo scopriremo domani allora” riferendosi chiaramente all’ingresso di Delia Duran all’interno della casa.

Soleil Sorge coppia a tre con Delia Duran e Alex Belli?

Soleil Sorge ha ammesso a Sophie Codegoni e Jessica Selassié di poter prendere parte ad una coppia a tre a patto che anche la donna soddisfi i suoi canoni estetici, ma per sfatare ogni dubbio ha voluto chiarire: “Potrei anche stare in una troppia. Però in tre se mi piace anche la donna. Con Delia non credo. Io non ho questa cosa di avere troppa possessione. Non scatto così tanto per la gelosia, sono abbastanza sicura”.

Al momento però i tempi sono troppo immaturi per poter parlare tranquillamente di chimiche artistiche tra le due donne anche se, però, Delia Duran quasi un anno fa aveva dichiarato a Live Non è la d’Urso qualcosa di simile a quanto detto da Soleil Sorge alle sue due coinquiline, Delia aveva infatti ammesso di amare guardare le donne belle: “A me piacciono più i maschi, però ti dico, cioè a me piacciono molto anche le donne. Il fatto è che me ne sono accorta perché io amo guardare le donne belle”.

Sophie “tu ce la faresti una troppia(rapporto a 3)”

Soleil “se mi piacciono entrambi si!”

Sophie "tu ce la faresti una troppia(rapporto a 3)"

Soleil "se mi piacciono entrambi si!"

Jess "venerdì lo scopriremo!" spogliatevi del rancore e divertitevi come fanno loro e non come fa la bimba in mezzo 😹#gfvip





