Soleil Sorge “Delia al GF Vip? Non ha senso!”/ Jessica: “Mica eri l’amante di Alex!”

Delia Duran non è ancora entrata nella Casa del Grande Fratello Vip ma è già motivo di grande dibattito tra i Vipponi nella spiatissima dimora. Sono in tanti, in queste ore, a domandarsi quale sia realmente il senso di far entrare in qualità di concorrente la moglie di Alex Belli, a diverse settimane dall’uscita di scena dell’attore che tuttavia continua ad essere tra i protagonisti indiscussi dell’edizione. Dopo essersi ritrovati in cucina, alcuni concorrenti hanno commentato la possibilità di avere presto Delia come nuova inquilina.

Giacomo Urtis ha tuttavia mostrato qualche dubbio: “A me sembra strano, perché non avrebbe senso”. Anche Soleil la penserebbe come il chirurgo dei Vip: “Non ha senso, però tutti i segnali dicono così ma non avrebbe un senso”. L’unica giustificazione all’ingresso di Delia Duran, secondo Urtis, sarebbe l’intento degli autori di continuare con il teatrino che vedrebbe il presunto triangolo Delia-Alex-Soleil, “lo fanno per continuare la tiritera del ‘lui, lei, l’altra’, perché in qualche modo continua se lei è qua dentro!”. Jessica tuttavia ha osservato: “Ma non è che lei era l’amante!”.

Soleil Sorge e i Vipponi parlano di Delia Duran

Secondo i Vipponi, l’ingresso di Delia Duran inevitabilmente porterebbe ad uno scontro diretto con Soleil Sorge, ma lei non ci sta: “E’ impossibile che io non risponda? Volete mettermi alla prova?”, ha incalzato lei. “Io scelgo di essere me stessa ma se voglio faccio la falsa più di chiunque altro qui dentro”, ha aggiunto. Urtis però non la penserebbe così: “Gli autori faranno in modo tale che tu ci litighi!”.

Soleil ha però continuato a sostenere il suo punto di vista: “Io scelgo di essere me stessa, di lasciarmi andare perché voglio essere me stessa fino alla fine per me, per vivermi questa esperienza imparando perché se non fossi me stessa non riuscirei ad imparare a dosarmi e controllarmi”, ha aggiunto. Giacomo, di contro, l’ha invitata a riflettere sotto un’altra ottica, ovvero dal punto di vista televisivo, ma Jessica ha preso ancora le difese dell’influencer: “Ma non è che era l’amante e lei viene a riprendersi il marito!”. Soleil stufa del discorso, ha chiosato: “Sinceramente già ne stiamo parlando anche troppo!”.

