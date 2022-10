Soleil Sorge, dopo Alex Belli: “Non sono serena…” / “Il GFvip? Non é educativo..”

Grande Fratello vip, Soleil Sorge torna a raccontarsi dopo il triangolo con Alex Belli e Delia Duran

Può dirsi una dei protagonisti più influenti dello scorso Grande Fratello vip 6, dal momento che nella Casa ha intrattenuto e appassionato i telespettatori con la sua zen attitude , la costante meditazione sull’io e la realtà del momento, e ora torna a raccontarsi, Soleil Sorge. Lo fa attraverso un nuovo Q&A aperto ai follower su Instagram, tra le stories, dove lei ammette di non sentirsi propriamente serena e in un momento di lavoro e introspezione generale, nonostante l’ondata di successo e popolarità sembra beneficiarla negli ultimi anni, in particolare da quando ha aperto e chiuso il triangolo amoroso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6. Ad aver avuto la meglio, in termini di influenza mediatica, tra i protagonisti del poliamore targato Grande Fratello vip 6, é stata col senno di poi Soleil Sorge, che nonostante i chiacchiericci che la etichettano nel web e non solo come “la eterna terza incomoda” tra Alex Belli e Delia Duran, dimostra di essere una icona di tendenza e influenza anche ora che é fuori -ma non lontana – dalla TV. O meglio é “Digital only”, visto che conduce il web format parallelo del Grande Fratello vip 7 in corso , GF vip party, in tandem con Pierpaolo Pretelli, mentre i “promessi sposi” non riescono più a trovare sbocchi lavorativi legati alla TV che siano all’altezza di quelli che coinvolgono da mesi la modella italo-americana. Dopo il Grande Fratello vip, Soleil Sorge si é attivata come giudice a La Pupa e il secchione ed é tornata a L’isola dei famosi 2022, per poi dare vita al suo brand estivo State of Soleil. Ma come vive quest’ultimo periodo la modella?

Gfvip, Elenoire Ferruzzi "Soleil Sorge? Sembra un travestito"/ "Fa la cretina con.."

‘Mi fa stare bene fare sempre ciò che

richiedono Il mio corpo, mente e spirito. Ultimamente ho voluto dedicare il mio tempo

nutrire l’anima con i miei cari, ripristinando le mie energie, creando un tempio della mia nuova casetta, meditando, leggendo, creando, scrivendo, cucinando, rispolverando la recitazione e preparandomi nel mio

campo lavorativo..-ammette, in replica ai quesiti social-, sto cercando di fare molta introspezione e lavoro interiore per affrontare al meglio il futuro”.

Marco Bellavia, Soleil Sorge oscura il GFVIP: "Una brutta pagina"/ Web si divide

Come ogni autunno, questo é per lei il momento ideale per fare il Reset & Restart. Che sia felice e serena ora? “È uno di quei momenti in cui non sono per niente serena né felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide, sempre, di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti più impensabili. Ma lavoro ogni momento per la mia serenità, cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul

coraggio e soprattutto sul positivo. Quando la vita ci da limoni, bisogna farne una limonata”. Anche se sono lontani mesi in cui piangeva nella Casa per l’amore tangibile vissuto con il promesso sposo di Delia Duran, Alex Belli, il triangolo l’ha segnata e continua a segnarla, forse, ma la felicità per Soleil Sorge oggi “deriva da una ricercata e “praticata” serenità, questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azioni ogni giorno”. Non a caso é stata lei a chiudere il triangolo.

Soleil Sorge senza filtri al GF VIP PARTY/ "Ho tradito, la goccia che ha fatto..."

Soleil Sorge tra passato, futuro e presente, dopo il Grande Fratello vip 6: “il reality non é educativo, ma…”

Che abbia dei nuovi progetti in cantiere, top secret? ” Ho concentrato le mie energie degli ultimi mesi su una piccola ma immensa creatura di cui vi parlerò nei prossimi giorni.. Segnate in calendario il 15 Novembre… anche State of Soleil presto arriverà con delle news.. e io continuo a studiare e lavorare su progetti digital, tv ecc..Come ogni Autunno è un grande momento di cambiamento e riassestamento per il nuovo anno”.

Mentre il Grande Fratello vip 7 in corso fa discutere per gli attacchi a sfondo di bullismo di cui é diventato, sotto gli occhi dei media, vittima Marco Bellavia, per Soleil Sorge il Reality é da ritenersi educativo? Lei dal suo canto dichiara che “Il GF non nasce come programma educativo, nasce come intrattenimento e reality show. E come dice il nome è basato sulla rappresentazione della “realtà”, ovvero situazioni di vita reale, non sceneggiate. Pertanto come la nostra realtà ha situazioni, dinamiche e persone più o meno educative. Trovo in realtà molto educativo il fatto che si possa analizzare la nostra società odierna, che si possano affrontare alcune tematiche, e che porti ad ogni modo alla riflessione sull’essere umano”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA