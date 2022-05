Soleil Sorge è ancora fidanzata con Carlo?/ “Non faccio l’amore da…”

Soleil Sorge spiazza con una confessione hot: “Non faccio l’amore da…”

Soleil Sorge si è lasciata andare a delle confidenze hot. L’ex gieffina è stata protagonista di un’intervista sul Settimanale Chi assieme a Sophie Codegoni. Le due si trovano ad Ibizia con Alessandro Basciano, ex gieffino e fidanzato di Sophie e Gianluca Costantino, anche lui tra i protagonisti del reality e grande amico di Basciano. Soleil e Sophie hanno risposto ad alcune domande intime. Il giornalista ha infatti rivolto loro una domanda piccante: “Quando è stata l’ultima volta che le due giovanotte hanno fatto l’amore?”. Soleil Sorge ha risposto: “Qualcuno ha un calendario? Ma io faccio l’amore con il sapore”. Insomma una risposta che sembra convalidare l’ipotesi che Soleil non sia più fidanzata con Carlo.

Qualche mese fa però in un’intervista a Fanpage, Soleil aveva ammesso che la relazione con il suo fidanzato procedeva a gonfie vele e che era sua intenzione tenerla però segreta: “Si, la storia sta continuando. In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia”. Qualche tempo fa Soleil aveva pubblicato nelle sue Instagram Stories un video che ritraeva lei insieme ad un altro ragazzo di nome Carlo a letto. Difficilmente avremo una certezza in merito considerando l’alone misterioso che Soleil ha messo intorno a questa vicenda sentimentale.

Soleil Sorge non tornerà come ospite all’Isola dei Famosi. L’ex gieffina avrebbe declinato all’ultimo l’invito di Ilary Blasi. A lanciare questa indiscrezione Deianira Marzano sul suo profilo social: “Soleil ha appena rifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno. Vera Gemma ancora non si sa”, ha dichiarato Deianira. In molti ritengono che il motivo per cui Soleil Sorge ha rifiutato di tornare a Cayo Cochino sia dovuto proprio alla presenza dell’attrice Vera Gemma, con cui ha avuto degli accesi contrasti durante la partecipazione a Pechino Express 2020.

Intanto l’ex gieffina si sta godendo la vacanza ad Ibiza con i suoi amici. E c’è chi vocifera che tra lei e Gianluca Costantino sia nato un flirt. La scelta di intraprendere questo viaggio in quattro aveva fatto nascere qualche sospetto circa la relazione nata tra loro a telecamere spente. Numerosi i fan che si sono chiesti cosa nascondesse questo viaggio e come mai Soleil e Gianluca, entrambi single, avessero deciso di partire insieme a una coppia. Nel corso di una diretta Instagram, Soleil ha però voluto smentire questo rumor: “Cosa ci facciamo qui? Ha organizzato tutto Gianluca. Sono usciti un po’ di gossip su fughe romantiche… Vi diciamo una cosa effettivamente vera. In tutta questa fuga romantica il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Questa è l’unica cosa vera”. C’è da dire però che Gianluca Costantino si era mostrato interessato a conoscere Soleil quando uscì dalla casa del Grande Fratello Vip. Solo amicizia o qualcosa di più?











