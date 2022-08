Soleil Sorge e Carlo Domingo stanno ancora insieme/ Cena romantica e “amore a gonfie vele”: la foto

Soleil Sorge e Carlo Domingo beccati a cena insieme

Continua ad essere una delle grande protagoniste del gossip Soleil Sorge. Reduce da una stagione televisiva molto ricca e una lunga avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil rimane nel mirino dei paparazzi anche lontana dalla TV, durante la calda stagione estiva. Nel particolare l’ex gieffina è stata recentemente fotografata da un fan mentre si trovava a cena con un uomo. La segnalazione è stata fatta a Deianira Marzano che ha poi ripostato lo scatto, svelando che l’uomo al fianco di Soleil non è altri che Carlo Domingo.

Soleil Sorge scartata a Avanti un altro? "Fake news"/ La replica: "Mai fatto il provino", poi cita Sophie…

Carlo è l’ormai famoso fidanzato ‘misterioso’ di Soleil Sorge che continua a voler rimanere lontano dai riflettori, tanto che durante i sei mesi al GF Vip dell’influencer non si è mai mostrato in alcun modo. La foto li vede insieme ad una cena elegante e romantica e appaiono affiatati, segno che la loro storia d’amore continua a gonfie vele.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni ai ferri corti, dopo il GF vip?/ Il gesto sospetto

Soleil Sorge e Carlo Domingo, amore a gonfie vele

Solo pochi giorni fa si è parlato di Soleil Sorge per il gossip sul ruolo di nuova Bonas di Avanti un altro, andato all’amica Sophie Codegoni. Voci, però, hanno rivelato che anche la Sorge avrebbe fatto il provino per quel ruolo ma sarebbe stata scartata; voci che Soleil ha prontamente smentito. Ecco, infatti, le sue parole: “Fake news: mai fatto provini per “Avanti un Altro” ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon XOXO”.

Soleil Sorge e il like 'contro' Giacomo Urtis/ Fan attaccano “Che amica”, lui spiazza tutti!













© RIPRODUZIONE RISERVATA