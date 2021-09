Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ritorno di fiamma al GF Vip?/ Litigi e passione..

Ritorno di fiamma nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi? I due gieffini hanno avuto una storia che, però, è finita. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 15 settembre, ripercorre le tracce del flirt che hanno avuto Soleil e Antinolfi. L’amicizia si sarebbe trasformata in passione a settembre scorso con il primo bacio. Un flirt che i due avrebbero vissuto nell’ombra. A Natale, però, Soleil svela a Gianmaria di non aver dimenticato il suo ex volando a Bali, come scrive Chi, per dimenticare. Antinolfi, tuttavia, si rende conto di sentire la mancanza della Sorge e i due ricominciano a frequentarsi.

La rottura definitiva, tuttavia, arriva a giugno. Entrambi sostengono il provino per il Grande Fratello Vip 2021 senza comunicarlo all’altro. Lui, in occasione del compleanno di Soleil, le regala una borsa. Dopo, però, il silenzio e nessun contatto.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: sorrisi complici al Grande Fratello Vip 2021

Dopo settimane di silenzio, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si sono rivisti nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Entrambi hanno ribadito di considerare chiuso il flirt, ma sarà vero? Il pubblico del reality, attendo ad ogni dettaglio, ha notato una luce particolare nello sguardo di Gianmaria quando ha visto Soleil. In queste ore, inoltre, i due stanno trascorrendo del tempo insieme chiacchierando e scambiandosi sorrisi.

I fans del Grande Fratello Vip 2021 hanno cominciato a studiare i movimenti di entrambi. Tra i due, però, pare che Soleil sia quella meno intenzionata. Nella casa più spiata d’Italia, tuttavia, tutto può succedere.

