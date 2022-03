Soleil Sorge e la sorpresa di Alex Belli/ Adriana Volpe “Egocentrico, ha rovinato…”

Sempre abituata a dire quello che pensa, Soleil Sorge ha dei pentimenti in relazione al Grande Fratello Vip. “Di cosa mi pento? Di alcune parole troppo forti che ho detto, di alcuni momenti in cui non ho detto quello che avrei dovuto e di aver fatto soffrire delle persone“, ha esordito l’influencer dopo il suo ingresso nello studio da Alfonso Signorini. Invece del fidanzato non ha voluto parlare, nonostante i tentativi del conduttore: “Del mio privato avete visto tutto, dalle docce a me che dormo, questa me la tengo nel privato, almeno una me la tengo mia…“.

Dopo la clip che ha riassunto la sua esperienza nella Casa, Soleil Sorge ha spiegato il suo spirito: “Ho accettato di partecipare a questo gioco, pensando alle emozioni. Ma per poterle vivere dovevo viverle totalmente e l’ho fatto“. Ha poi fatto il suo ingresso Alex Belli con un jeans e una canottiera: “Ho voluto spogliarmi di tutto, perché la verità è quella che c’è nel nostro cuore. Alla fine quello che conta è quello che siamo noi realmente“.

Adriana Volpe vs Alex Belli “Hai rovinato il momento di Soleil”

“Quello di bello che abbiamo vissuto, la nostra amicizia. È l’unico ricordo che voglio portare con me“, ha replicato Soleil Sorge. Lui ha provato a farle un regalo, una collanina dell’amicizia: “Ma vai a ca*are“, ha ribattuto prima lei fingendo l’uscita per l’ennesimo tentativo dell’attore di stupire. “A prescindere da tutto, ti terrò nel cuore. Potevi fare meno, ma il tanto lo apprezzo“, ha chiosato Soleil Sorge. Ma Alex Belli ha insistito e si è seduto accanto a lei quando l’influencer ha provato a sedersi altrove: “Devi fare la gemella stron*a fino alla fine, avevi detto che siamo amici“. Adriana Volpe non ha preso bene l’intervento di Alex Belli, infatti l’ha attaccato: “Questo dovevo essere il momento di Soleil, ma hai voluto fare l’entrata, il regalo…“.

