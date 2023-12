Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo stanno insieme?/ Spunta un indizio sui social

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo, si rincorrono le voci di una possibile frequentazione

Il mondo del gossip è sempre in movimento; indiscrezioni, rumor e indizi social spuntano senza riserve in attesa di conferme e smentite dai protagonisti di turno. Gli ultimi ad essere finiti nel calderone della cronaca rosa sono Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo. Stando a quanto riporta Gossip e Tv, ci sarebbero diverse fonti rivolte ad una possibile liaison tra i due tra avvistamenti e indizi social.

Come riporta il portale, ad aver lanciato il gossip sulla presunta frequentazione tra Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo sarebbe stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha riportato una “soffiata” ricevuta da una persona particolarmente fidata e in più avrebbe citato un dettaglio apparso sui social che confermerebbe la vicinanza tra i due. Stando alla testimonianza, l’ex calciatore della Roma e l’influencer avrebbero trascorso insieme la giornata di domenica avvalorando la tesi di una frequentazione ufficiale.

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo, tra indizi e rumor “domina” il silenzio sulla presunta liaison

Per quanto concerne l’indizio social, pare che – come spiega Gossip e Tv – Soleil Sorge abbia pubblicato delle stories alcuni giorni fa con alcuni dettagli in comune con degli scatti pubblicati da Nicolò Zaniolo. Tale coincidenza darebbe dunque adito ad ulteriori conferme rispetto ad una presunta frequentazione ufficiale tra i due.

Chiaramente, come spesso accade, prima che i rumor diventino realtà è necessario attendere anche diverso tempo. Ad oggi, tanto Soleil Sorge quanto Nicolò Zaniolo non sono entrati nel merito delle indiscrezioni di gossip evitando di commentare le voci circolate in queste ore. Altrettanto vero è che non sono reperibili effettive “prove” della loro frequentazione e dunque, fino a prova contraria, potrebbero anche trattarsi di rumor senza fondamenta.

