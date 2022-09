Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli per GF Vip Party/ Il video fa impazzire il web

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli confermati come conduttori al GF Vip Party

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i nuovi conduttori del Grande Fratello Vip Party; i due protagonisti del reality si occuperanno di interviste a numerosi ospiti, dei retroscena della casa più spaiata d’Italia e tanto altro. A confermalo è lo stesso Alfonso Signorini sui social, sostituendo così Giulia Salemi e Gaia Zorzi, al timone del format lo scorso anno.

Entrami ex “vipponi” della casa, Soleil Sorge si è distinta come concorrente del GF Vip 6 per il suo carisma, la sua schiettezza e il suo triangolo amoroso con Alex Belli. Pierpaolo Pretelli, invece, è stato uno dei favoriti del GF Vip 5, molto amato dal pubblico. La scelta è, dunque, ricaduta su di loro per la loro capacità di intrattenere e per la loro esperienza televisiva. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha partecipato all’Isola dei Famosi e ha ricoperto il ruolo di opinionista de La Pupa e il Secchione. Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia La Notizia, ha avuto un grande successo a Tale e Quale Show diventando ospite fisso a Domenica In.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli: il simpatico siparietto come nuovi conduttori del GF Vip Party

Il GF Vip Party non è ancora iniziato, ma Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno già conquistato il pubblico. I due ex vipponi hanno messo su un simpatico siparietto per presentarsi come i nuovi conduttori del format.

La clip video si apre con Soleil che dice: “Le copie non saranno mai come gli originali“, a questo punto appare Pretelli con tanto di parrucca bionda atteggiandosi da influencer: “He’s the fake“, dice ironizzando l’ex gieffino. Ma non finisce qui. L’ex velino comincia a fare imitazioni a raffica di noti volti televisivi, come Malgioglio con parrucca al seguito e pronunciando il suo inconfondibile “Adoro”. Insomma, sotto il video i commenti positivi si sprecano, la coppia di conduttori sembra avere le carte in regola per gestire al meglio il format sul reality show.

