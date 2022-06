Soleil Sorge e Signorini ai ferri corti dopo il GF Vip?/ Il video che svela la verità

Soleil Sorge, la verità sul rapporto con Alfonso Signorini

Soleil Sorge è stata indubbiamente la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6. Il suo rapporto con Alex Belli ha creato numerose dinamiche che hanno appassionato il pubblico. Tuttavia, concluso il reality, sul web si sono diffuse voci su un presunto rapporto incrinato con Alfonso Signorini. Ad insinuare il dubbio è stata una risposta del conduttore del GF Vip che, alla domanda di una fan che gli aveva chiesto la natura del suo rapporto con Soleil, ha risposto di non avere alcun contatto con l’influencer italo-americana.

Ad insinuare ulteriormente dubbi sul legame tra la Sorge e Signorini è stata la recente vacanza che il direttore del settimanale Chi si è concesso a Mykonos. Una vacanza durante la quale non è mancato il lavoro per la presenza di alcuni ex vipponi come le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè, Alex Belli e Delia Duran, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La non presenza della Sorge ha così alimentato dubbi tra i fan di Soleil che, però, mette a tacere tutti i dubbi con un video in cui si mostra proprio accanto a Signorini.

Soleil Sorge e Alfonso Signorini: il video che spegne le polemiche

Dopo essere stato a Mykonos, Alfonso Signorini si è concesso qualche giorno di relax a Capri dove ha incontrato proprio Soleil Sorge. Insieme, i due si sono fatti immortalare in un video che hanno poi pubblicato sui rispettivi profili Instagram spegnendo i rumors si chi li voleva ai ferri corti. “Un posto al Soleil”, si legge nella didascalia del video che ha scatenato l’entusiasmo dei fan dell’influencer.

Inoltre, sono bastati pochi secondi per scatenare rumors sul rapporto lavorativo tra Soleil e Signorini. Quest’ultimo, a settembre, condurrà la settima edizione del Grande Fratello Vip e c’è chi pensa che Soleil possa avere un ruolo anche nella nuova edizione del reality. Sarà vero? In attesa di scoprirlo, ecco il video.

