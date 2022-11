Soleil Sorge: “Finivo a letto con l’ex, per vendetta”/ La confessione

Soleil Sorge si svela senza filtri, come scrittrice de Il manuale della stronza: l’aneddoto della vendetta extra-Grande Fratello vip

É una Soleil Sorge senza filtri, l’ex Grande Fratello vip 6 che si racconta senza filtri in un’intervista inedita, in cui lei svela di essere finita a letto con un ex per vendetta di una donna che le aveva dato della “bxxch” con l’accezione dispregiativa al termine.

L’occasione che Soleil Sorge ha per tornare a raccontarsi é, nel dettaglio, una intervista concessa a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, nel mezzo della promozione della sua prima opera realizzata da scrittrice, Il manuale della stronza. L’ex Grande Fratello vip 2022, presentando la sua creatura contenente i 10 comandamenti da seguire per vivere una vita come la sua, incondizionata e spregiudicata rispetto alle etichette e i pregiudizi altrui, fa sapere al settimanale di gossip di essere scesa al livello della provocazione lanciatale da una donna che l’aveva presa di mira sottolineando di essersi ripresa l’uomo che lei le avrebbe sottratto, come una “pu**ana”.

«Sì, la ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato – fa sapere quindi, la modella italo-americana, sviscerando il retroscena della sua vita-, quando sono tornati insieme ha detto: “Le pu…ne non vincono mai”, riferito a me. Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo”. E l’intenzione di riprovarci, con l’ex, da parte di Soleil Sorge sarebbe stata solo quella di avere una vendetta rispetto all’etichetta di “pu**ana”: ” siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: “Le pu…ne non vincono mai. Olio su tela”. Col senno di poi, la “bxxch” fautrice de Il manuale della stronza ammette l’errore “quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole”. Tuttavia, non rinnegherebbe nulla di quello che ad oggi ha fatto, nel bene e nel male. E proprio questo la renderebbe la donna appagata che l’ex Grande Fratello vip 2022 dimostra di essere, oggi, nei pregi e nei difetti.

Soleil Sorge svela l’arma della seduzione nel libro Il manuale della stronza

Ma quante volte ha usato Soleil Sorge la

seduzione per ottenere qualcosa? Come nel caso dell’affaire vendetta? “Solo per cavolate tipo un cocktail o per evitare una multa -fa sapere Soleil-. La seduzione dev’essere divertimento, non un’arma”. Quindi, l’ex Grande Fratello vip si sarebbe servita della seduzione con l’ex e vendicata con la detrattrice dell’etichetta di “pu**ana” a suo carico, come un puro diversivo e non per la guerra all’hater. Anche perché una real “stronza” che si rispetti e degna di nota non si lascerebbe mai condizionare dai pregiudizi altrui e andrebbe dritta per la sua strada, senza farsi scrupoli. Insomma, “Santa Soleil Sorge”, che con il suo libro intende lanciare l’invito generale a non giudicare sulla base delle apparenze, ha imparato a giocare il ruolo dell’etichetta che l’affibbiano in senso dispregiativo, per esorcizzare il peso del pregiudizio.











