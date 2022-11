Soleil Sorge, Francesco Totti le ha scritto in privato?/ “Ho avuto la fortuna di…”

Soleil Sorge si classifica prima su Amazon con Il manuale della stronza: spunta la verità su Francesco Totti

É best seller #1 nella classifica Amazon dei libri più venduti della sezione Televisione, con Il manuale della stronza, e, intanto, Soleil Sorge fa parlare di sé anche per un particolare che la vincola a Francesco Totti. Nel mezzo della promozione de Il manuale della stronza -il libro pubblicato in tutte le librerie e sulle piattaforme digitali, il 15 novembre scorso- Soleil Sorge rilascia un’intervista esclusiva a Chi magazine, dove si sbottona a tutto tondo tra la sua vita e la carriera, non risparmiandosi tra le altre dichiarazioni sull’ormai ex consorte di Ilary Blasi, Francesco Totti. Di recente l’ex bomber della Roma ha fatto parlare di sé per una clamorosa verità spifferata al Grande Fratello vip 2022 in corso, da Antonella Fiordelisi. Quella di un messaggio in chat privata che Totti avrebbe destinato in direct, su Instagram, alla schermitrice. Un particolare intimista che Totti non ha ad oggi confermato.

E, dal momento che l’intervistata ha lavorato per la AS Roma -ai tempi che la vedevano iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti- Chi si chiede se anche l’ex Grande Fratello vip Soleil Sorge abbia mai avuto contatti con l’icona del calcio. E l’arcano é così prontamente svelato: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo ed è una persona squisita. E ai tempi non c’era Instagram“, fa sapere la neo scrittrice.

Soleil Sorge si racconta a Chi magazine: l’intervista a margine del rilascio di Il manuale della stronza

In occasione dell’intervista, che segue la promozione de Il manuale della stronza, Soleil Sorge, inoltre, svela il monito racchiuso nella sua opera. Il libro della modella italo-americana ed ex fidanzata storica dell’ex tronista di Uomini e donne, Luca Onestini, é un invito all’autoaccettazione e quindi si fonda anche sul bodypositivity. Nell’opera a prima firma, Soleil Sorge introduce la lotta ai complessi vissuta sulla sua pelle, come il cruccio del “seno piccolo“. Tuttavia, la modella sceglie, al momento, di dire no alla possibilità di poter ricorrere alla chirurgia plastica e alla medicina estetica in prospettiva di un seno prosperoso, come richiedono i canoni di bellezza al femminile imposti dalla società moderna.

E in data 17 novembre 2022, Soleil Sorge si classifica best-seller #1 nella sezione Televisione su Amazon Italia, tra i libri più acquistati. Un nuovo traguardo che, al contempo, vedo l’ex Grande Fratello vip 6 superare in classifica il libro Piume di Struzzo dell’altra protagonista di Uomini e donne, Tina Cipollari, alla posizione #4.













