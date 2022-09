Soleil Sorge frecciatina al GF VIP/ “Cosa mi ha lasciato? Tanto stress e qualche chilo in più”

tSoleil Sorge parla dell’esperienza al GF Vip: le sue dichiarazioni

Soleil Sorge, insieme a Pierpaolo Pretelli, sarà conduttrice del GF Vip Party. Il reality comincerà ufficialmente stasera, 19 settembre alle 21:30. L’ex gieffina è stata ospite di Casa Chi per parlare di ciò che le ha lasciato la scorsa edizione del programma e, come riporta Blogtivvu, ha dichiarato: “Cosa mi ha portato il GF Vip? Tanto stress, qualche chilo in più e un po’ di acne. Scherzi a parte… una cosa bellissima che mi ha dato è una quantità di ricordi e filmati. “

L’influencer italo-americana è stata protagonista indiscussa della scorsa edizione, anche grazie al cosiddetto triangolo amoroso tra lei e Alex Belli: “Triangoli? Spero che cambino figura geometrica almeno!” ironizza l’ex volto di Uomini e Donne che è pronta ad una nuova sfida televisiva.

Soleil Sorge sul cast del GF Vip 7: “Alfonso ha fatto un cast molto variegato”

Sempre ai microfoni di Casa Chi, Soleil Sorge svela cosa pensa del cast di quest’anno e cosa si aspetta da questa edizione del Grande Fratello Vip.

Come riporta Blogtivvu, l’influencer dichiara: “Sono certa che vedremo delle dinamiche nuove e diverse” e ancora: “Mi aspetto tante novità, Alfonso ha fatto un cast molto variegato”. format, Soleil Sorge svela anche quale sarà il suo ruolo per il GF Vip Party, in cui con Pierpaolo Pretelli, si occuperà di interviste, retroscena e curiosità sul reality e i suoi protagonisti: “Quale compito avrò al GF Vip Party? Sicuramente terrò d’occhio tutto e guarderò le loro strategie.” La conduttrice del che lo scorso anno era nelle mani di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, sembra saper esattamente cosa fare e come guiderà i pomeriggi prima della diretta serale.

