Soleil Sorge giudice La pupa e il secchione/ Barbara d’Urso “bisogna chiederglielo…”

Il conto alla rovescia per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione terminerà ufficialmente il prossimo 15 marzo, quando prenderà il via la nuova edizione su Italia 1, la prima condotta da Barbara d’Urso. L’acclamata conduttrice Mediaset ha già fatto sapere che si tratterà di una vera e propria rivoluzione dal momento che sarà un po’ reality e un po’ show, ecco perché quest’ultima parola andrà a completare il titolo del programma. Intanto, alla vigilia dell’esordio, Barbara d’Urso è stata la protagonista indiscussa dell’ultima copertina del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, il quale ha dedicato ampio spazio al prossimo impegno televisivo della conduttrice, per metà pupa e per l’altra metà secchiona.

Soleil, Jessica Selassié ha preso le sue creme? "Se le può ricomprare, ce le teniamo noi"/ Le accuse dal web

La padrona di casa de La pupa e il Secchione Show, tra le pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni ha anche svelato i nomi dei giudici confermando anche l’indiscrezione che ruotava attorno a quello di Soleil Sorge – di cui vi avevamo già anticipato qualche settimana fa -, ultima eliminata (a sorpresa) dal Grande Fratello Vip. Ci sarà o no nel ruolo di giudice?

Barù difende Soleil da Jessica: "La stai infangando"/ La mamma della Sorge sbotta

Soleil Sorge terzo giudice de La pupa e il secchione show

Il nome dell’influencer Soleil Sorge come possibile giurata de La Pupa e il Secchione Show era nell’aria già da qualche tempo ma adesso, con la sua uscita dal reality di Signorini si concretizza sempre di più. In una delle sue recenti Instagram Stories nelle quali commenta il servizio dedicato alla trasmissione, Barbara d’Urso ha aggiunto: “Wow… i tre giudici… eh, ma la terza, Soleil, ancora non si sa. E’ uscita stanotte, adesso bisogna chiederglielo…”. Tuttavia tra le pagine del settimanale, oltre a confermare la presenza di Federico Fashion Style e di Antonella Elia in giuria, si legge: “infine un terzo giurato misterioso non ancora ufficializzato. Secondo quanto risulta a Sorrisi quest’ultimo ruolo sarà ricoperto dalla modella italo-americana Soleil Sorge”, ribadendo dunque l’anticipazione trapelata dalle nostre pagine web. A quanto pare, Soleil avrebbe già accettato il nuovo incarico dopo la lunga esperienza sotto le telecamere del GF Vip e presto la vedremo alle prese con l’inedito ruolo di giurata, dopo quello di opinionista avuto proprio nei salotti di Barbara d’Urso.

LEGGI ANCHE:

Francesco Zangrillo, l'ex di Barbara D'Urso la smentisce/ "Non eravamo in prova, fidanzati da 1 anno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA