Soleil Sorge: “Preliminari con Alex Belli sotto le coperte”/ “Non una cosa completa”

Soleil Sorge ha indirettamente confermato i preliminari con Alex Belli sotto le coperte, dopo la rivelazione fatta poche ore prima al Grande Fratello Vip da parte di Delia Duran. Una realtà che ormai conoscono tutti i concorrenti all’interno della Casa, compreso Giucas Casella, reo di aver fatto una battuta di troppo sulla questione: per questo, Soleil è andata su tutte le furie, attaccando direttamente il paragnosta.

Delia Duran, coming out al GF Vip: "Mi piacciono anche le donne"/ "Scop*ta a 4 con…"

“Bravo eh, proprio una rappresentazione perfetta – ha tuonato l’ex concorrente di Pechino Express –! Hai sottolineato ancora quella cosa mia e di Alex sotto le coperte. Basta parlare di quello che è successo a letto. Anche basta, mi sono rotta, a me non fa ridere e neanche alla mia famiglia a casa, credimi. Hai enfatizzato quella cosa che è uscita, non è proprio bello quello che hai fatto. Però va bene così ,tranquillo. Poi è anche un attimo fraintendere e a me non fa ridere”.

Soleil Sorge vs Alex Belli e Delia Duran/ “Ecco il loro piano nella casa del Gf Vip”

SOLEIL, L’AMMISSIONE SUI PRELIMINARI CON ALEX DURANTE UN DIALOGO CON SOPHIE

Poi, Soleil Sorge ha ancora attaccato Giucas Casella per l’uscita su Alex Belli: “A me fa ridere la loro situazione e non l’ironia su quello che abbiamo fatto o meno io e Alex. Non fa niente, non ce l’ho con te. Però basta scherzare o tirare in ballo questo argomento. Il fatto è che mi ferisce un po’ e poi non voglio che la gente pensi altro. Dai, non ci torniamo più. Poi si deve alludere a certe cose e allora io dirò altre cose e qui finiamo in un teatrino brutto. Perché fino ad oggi sono stata zitta, però questo gioco non mi piace”.

Alex Belli, sfogo dopo la cacciata di Signorini/ “Game over, torno nella mia factory”

Dopo la diretta di lunedì sera, Soleil si è sfogata con Sophie Codegoni, dicendo che Alex e Delia stanno montando un teatrino per uscire bene da questa situazione e si è detta arrabbiata perché loro stanno facendo intendere che sia successa una cosa completa sotto le coperte. A quel punto, l’influencer è intervenuta per stoppare l’amica: “No amo, non fanno intendere una cosa completa, ma i pre, capiscimi i preli…”. A quel punto, Soleil è rimasta in silenzio e si è limitata ad annuire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA