Soleil Sorge, il debutto a Felicità 2023 divide/ Le reazioni del web

Soleil Sorge, il nuovo ruolo a Felicità 2023 é un thread online

Bene o male, l’importante é che se ne parli, ed é il caso di dirlo per Soleil Sorge, che intanto divide il web tra le opinioni sul suo debutto in casa Rai. Ex volto di Miss Italia, con un passato TV segnato in vari ruoli, corteggiatrice al trono classico di Luca Onestini a Uomini e donne, naufraga a L’isola dei famosi, inquilina nella Casa del Grande Fratello vip 6, e ancora special guest a La pupa e il secchione, timoniera web al GFVIP party, nell’estate 2023 la modella italo americana segna il nuovo debutto alla conduzione di due rubriche TV e streaming. Si tratta del ruolo di co-conduttrice che l’italo-americana copre al timone di Felicità 2023, nuovo family format di Pascal Vicedomini.

E proprio il conduttore, in uno spazio tra le puntate estive del format Rai, elogia le qualità di Soleil Sorge emerse al nuovo debutto TV dell’ex Uomini e donne, alla cura delle rubriche di beauty & wellness, fino a definirla come una papabile erede della regina del dance-show Ballando con le stelle, Milly Carlucci: “Soleil Sorge? È fortissima ha una vocazione internazionale – fa sapere nell’elogio a Soleil, il timoniere Rai- , è colta e intelligente. Mi sono bastati tre minuti per capire il suo valore. Ha qualità straordinarie che potrebbero trasformarla nella nuova Milly Carlucci. È spigliata, garbata, positiva, simpatica alle donne. Una brava ragazza oltre che bella, studia tanto e non si crede chissà chi”.

Eppure c’é anche chi critica Soleil Sorge, rispetto al nuovo ruolo Rai. Il sentiment degli haters si fonda sull’idea che Soleil Sorge, al di là della preparazione per la copertura del nuovo ruolo, risulti costruita e quindi poco familiare al cospetto dell’occhio pubblico, al confronto con i più celebri e rodati conduttori di casa Rai, tra cui il direttore artistico all’attivo del Festival di Sanremo e per l’edizione di Sanremo 2024, Amadeus.

Web diviso su Soleil Sorge: il conduttore di Felicità elogia la modella

“Soleil è brava, ma si vede che è alle prime armi. Deve essere più sciolta e meno costruita”, è uno dei commenti del sentiment critico espresso su X, (l’ex social Twitter). Tuttavia, Soleil Sorge può contare sul supporto dei fan, che la elogiano per il suo essere semplicemente ciò che é, facendo eco al conduttore di Felicità 2023: “L’insicurezza amplifica le critiche e tendi a snaturarti per evitarle. Ammiro Soleil perchè ha sempre trasmesso il grande bene che vuole a se stessa, quanto crede in ciò che è e la propria sicurezza interiore. Questo non l’ha mai fatta cambiare o influenzare dagli altri”, si legge in un’opinione aggregante e di supporto, in favore a Soleil Sorge.

"L'insicurezza amplifica le critiche e tendi a snaturarti per evitarle. Ammiro Soleil perchè ha sempre trasmesso il grande bene che vuole a se stessa, quanto crede in ciò che è e la propria sicurezza interiore. Questo non l'ha mai fatta cambiare o influenzare dagli altri ❤ pic.twitter.com/jjry3Gx4zB — Soleil Sorge Fan Club (@SoleilSorgeFan) August 22, 2023













