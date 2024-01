Soleil Sorge: il nuovo look delude le aspettative/ Lo sfogo dell’ex Grande fratello vip

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge sfoggia il nuovo look online: la reaction avversa

Il nuovo anno 2024 si apre per Soleil Sorge con un rinnovato look inaspettatamente discutibile, oltre che con un nuovo viaggio all’estero, intrapreso in Colombia. L’influencer e modella italo-americana, dopo aver reso noto di essere approdata in Colombia per un viaggio d’oltreoceano di auguri di buon anno nuovo, nel pezzo dei celebrativi di Capodanno 2024, rende ora noto di aver disatteso le sue stesse aspettative in fatto di beauty e tendenze nel fashion.

Heidi Baci al Grande Fratello albanese lancia frecciate a Massimiliano Varrese/ Criticato Alfonso Signorini

In un intervento social rilasciato tra le Instagram stories, che resta la sua roccaforte come mezzo di Comunicazione, Soleil Sorge fa sapere di essersi resa conto di aver sbagliato a farsi tentare dal suggerimento di applicare delle extension dell’arcata cigliare di entrambi i suoi occhi, lo sguardo tanto amato tra quelli più in voga del mondo della TV e la comunicazione made in Italy.

George Ciupilan choc: "Sono stato aggredito"/ "Faccio fatica a muovere la spalla", ecco cosa è successo

Soleil Sorge boccia il nuovo trend

Così a corredo della Instagram story critica, dove lei si lascia immortalare mentre mostra il risultato dell’applicazione, la bionda italo-americana ed ex star di Grande fratello vip 6, Soleil Sorge, attenziona fortemente delusa: “Do lash extentions...they said… It Will look great, they said”, fa sapere la modella, vale a dire in italiano: “fatti le extension alle ciglia dicevano… Sarà un gran bell’effetto dicevano”, é l’esordio della storia rivelatrice. Nello stesso intervento, poi, compare la scritta in rosso: “SOS Aiuto”. Per poi figurare la dicitura intrisa di delusione della modella italo-americana: “Aiuto, come si tolgono?”

Grande Fratello, cancellato il doppio appuntamento settimanale/ Via il giovedì: perchè cambia programmazione

Insomma, sembra proprio che la fashionista protagonista al Grande Fratello vip 6, si sia ricreduta in negativo sulla tendenza del momento, dell’applicazione di prolungamenti di ciglia meramente fake. Un trend che é molto in voga per il genere femminile, in particolare tra i tiktoker attivi via social.

Nel frattempo, intanto, Soleil Sorge starebbe vivendo un momento di transizione nella sua vita in generale, dal momento che rientrata attiva su Instagram, a corredo di una foto che la immortala in spiaggia lei scrive: “sto in spiaggia, la mia pace”. Questo, mentre per la quota Grande fratello 2024, intanto, Beatrice Luzzi riceve la pronta difesa di Valentina Modini…

📸 #SoleilSorge continua a regalarci perle di Beauty: ma come si fa ad amare le #lashextensions? pic.twitter.com/n0xJGdkioe — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) January 14, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA