Soleil Sorge: il siciliano Carlo è il fidanzato?/ Titolare di un’agenzia di eventi…

Soleil Sorge ha un fidanzato che la aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2021? A parlare di un cuore impegnato, nelle scorse settimane, è stata la stessa Soleil che, parlando del suo rapporto con Alex Belli, ha detto: “Certo che con lui sto bene. Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore… saremmo due anime gemelle. Questo sì, quindi boh, chi lo sa. Oddio non credo che siamo proprio fatti l’uno per l’altra, cioè una donna certe cose le sente. Forse, credo…”.

Soleil, tuttavia, in queste settimane, è sempre stata molto vaga e non ha mai svelato l’identità della persona che pare abbia conquistato il suo cuore. Nonostante il feeling con Alex Belli, Soleil ha più volte detto di sentirsi impegnata, ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore alla gieffina?

Soleil Sorge fidanzata con Carlo? Lo scoop di Chi

A svelare qualche dettaglio sull’identità del presunto fidanzato di Soleil Sorge è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 3 novembre, nella rubrica “Chicche di gossip” descrive l’uomo che avrebbe conquistato Soleil prima che quest’ultima entrasse nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

L’uomo in question si chiamerebbe Carlo e sarebbe siciliano. “La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Stasi Sorge ha un vero amore che la attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi che racconta, ogni giorno, ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”, si legge su Chi. Alfonso Signorini proverà a scoprire qualcosa in più nella prossima puntata del reality?

