Soleil Sorge piange al GF Vip/ “Aggressione con l’acido? L’ho vissuta in famiglia una cosa del genere”

Soleil Sorge non ha trattenuto le lacrime dopo la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. L’influencer, in diretta, è stata rimproverata da Alfonso Signorini per una frase infelice pronunciata nei confronti di Gianmaria Antinolfi. «Quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muore, si rinforza» è la frase detta da Soleil che ha indignato il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 e portato la famiglia di gianmaria ad intervenire sui social. Signorini ha così rimproverato la Sorge in diretta la quale, dopo la puntata, è crollata pensando all’accaduto e ribadendo che il senso delle sue parole non era assolutamente quello che si intuiva dal video.

“Il tema dell’acido…La madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuta in famiglia una cosa del genere, ma ti pare? Non era quello…”, ha detto la Sorge scoppiando a piangere.

In diretta, Soleil Sorge ha provato a spiegare il senso della frase rivolta a Gianmaria Antinolfi, ma il rimprovero di Alfonso Signorini ha fatto crollare le sue certezze. Dopo aver pianto, si è anche confrontata con Gianmaria a cui ha ribadito il senso delle sue parole. “Lo sai, ero inc***ata nera dopo la puntata in quel momento. Si vedeva dalla mia faccia che ero nera…”, ha detto l’ex corteggiatrice.

L’influencer si è anche scagliata contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 per le nomination che considera false: “Voglio vedere il budget dimezzato perchè la metà delle nomination erano di una falsità che neppure si spreca…Codardi!”, ha concluso la Sorge.

