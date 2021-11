Grande Fratello Vip 2021/ Jessica Selassiè sbotta: duro sfogo con Jo Squillo

Grande Fratello Vip 2021: Jessica Selassiè perde la pazienza per la cucina

Tra le sorelle Selassiè che partecipano al Grande Fratello Vip 2021 come unico concorrente, Jessica è sicuramente quella con il carattere più tranquillo. Sin dal primo giorno di permanenza nella casa, Jessica ha sempre cercato di proteggere le sorelle Clarissa e Lulù, ma nelle scorse ore, ha perso la pazienza quando, per l’ennesima volta, si è ritrovata a dover mangiare per ultima e da sola. In casa, gli altri concorrenti sembrerebbero non aver ancora capito come gestire la sua celiachia costringendo Jessica a trascorrere la maggior parte del suo tempo in cucina per controllare che il suo cibo non venga contaminato. Di fronte ad una nuova disattenzione nei suoi confronti, Jessica è così esplosa.

Mirko Gancitano, miglior amico di Alex Belli "Allontanati da Soleil Sorge"/ "Ti ha incattivito..."

“Stanno tutti mangiando e io sto qui, a te non è mai successa una cosa del genere” dice la maggiore delle sorelle Selassiè. Jo Squillo che aveva il compito di preparare il pranzo la invita a mantenere la calma. “Non essere così rigida. Anche a me non fate le torte e spesso non le mangio”, si difende Jo che è vegana. Anche la sorella Clarissa prova a calmarla spiegando, però, agli altri concorrenti il suo punto di vista. Dopo una discussione dai toni accesi, arrivano così ad un accordo con il cibo di Jessica che sarà preparato prima del resto.

Manuel Bortuzzo "Ho sognato Sophie Codegoni"/ 'Tradisce' Lulù per l'ex Uomini e Donne? L'ombra di Corona...

Grande Fratello Vip 2021: Manila Nazzaro contro Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Manila Nazzaro critica Sophie Codegoni e Soleil Sorge per il bacio che le due influencer si sono scambiate durante la festa di Halloween. Vedere il bacio durante la puntata con Alfonso Signorini non è piaciuto all’ex Miss Italia che, dopo qualche ora, si è confrontata con le due ex protagoniste di Uomini e Donne esprimendo la propria opinione sull’accaduto.

“Ogni tanto bisogna anche sapersi fermare, era tutto eccessivo” – dice l’ex Miss Italia. “Fidati era una cosa simatica, vista così sembrava volgare. Non era un messaggio negativo, ci sono persone che hanno un certo tipo di apertura mentale. È anche normalità quella”, spiega Sophie. “È una questione di buongusto. Dietro un bacio tra donne ci sono ancora dei tabù immensi” dice ancora l’ex Miss Italia. “Questi tabù si possono eliminare” conclude Sophie.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, PAGELLE 15A PUNTATA/ Alex Belli non rinuncia a Soleil Sorge

© RIPRODUZIONE RISERVATA