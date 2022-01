Soleil Sorge in forte crisi dopo la diretta/ Abbandona il Gf Vip? Sophie: “Vuole andarsene”

Sono ore drammatiche quelle che sta vivendo Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. La bella influencer, ex de L’Isola dei famosi e di Uomini e Donne, si è mostrata fragile dopo quanto accaduto recentemente. A ferirla particolarmente, quanto fatto da Manila Nazzaro, accusata dalla stessa Soleil Sorge di averla di fatto abbandonata nel momento del bisogno. In seguito c’è stato il confronto con Alex Belli, che però non ha fatto chiarezza sul “ruolo” di Delia Duran nel triangolo artistico, e poi, la lettera inviatale dal padre.

Tre episodi che hanno fatto crollare la stessa Soleil Sorge, che già durante la diretta di ieri aveva dato segnali di cedimento, commuovendosi, e che subito dopo la diretta si è nascosta da sola sotto il cappotto, lasciandosi andare in un pianto che appare quasi come liberatorio. Evidentemente Soleil ha accumulato tanto in questi tre mesi, e ieri ha toccato il punto più basso della sua esperienza nel Grande Fratello Vip 2021.

SOLEIL SORGE PIANGE A DIROTTO: ALTA TENSIONE NELLA CASA DEL GF VIP

E c’è chi pensa che Soleil non possa reggere ancora a lungo tale situazione e che la stessa possa quindi abbandonare la Casa più spiata d’Italia a breve. A svelarlo è stato ieri, sempre dopo la diretta, Sophie Codegoni, che avrebbe spoilerato appunto l’intenzione della sua coinquilina, anche se al momento non vi è nulla di certo. “Sono andata da Sole – ha spiegato parlando con Manila Nazzaro – e le ho detto di non dare la soddisfazione a nessuno e di non abbandonare la casa, perchè lei vorrebbe abbandonare”.

Vedremo cosa accadrà da qui ai prossimi giorni, in ogni caso le tensioni stanno tornando altissime all’interno della dimora del Gf Vip 2021, e Soleil Sorge è stata in qualche modo abbandonata dal resto del gruppo, dopo appunto il “divorzio” da Manila Nazzaro e di riflesso anche da Katia Ricciarelli. Sicuramente da quando è uscito dalla casa Alex Belli, la bella influencer italo-americana ha perso tanto, ed ora, trovatasi da solo contro due gruppi, si è sentita probabilmente ancora più fragile, senza dimenticare della presenza della sua rivale numero uno, Delia Duran, con cui le discussioni e le frecciatine sono all’ordine del giorno.



