Grande Fratello Vip 2021, pagelle 36a puntata/ Soleil piange disperata, rissa Alex-Montano, Manuel si ritira

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della 36esima puntata

La 36esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 regala al pubblico di Canale 5 scontri infuocati e gelosie di coppia. Alfonso Signorini pretende, come sempre, rigore dai suoi vipponi, soprattutto quando si tratta di lasciargli la parola o, comunque, non accavallarsi. È accaduto anche nell’ultima puntata, quando Signorini ha bruscamente negato la parola a Sophie Codegoni, rimasta spiazzata dal suo duro ‘no’, e ha poi negato la replica a Manila Nazzaro, che la chiedeva a gran voce su Soleil. Episodi, questi, che è possibile evitare, magari dando il giusto tempo a tutti di intervenire. VOTO 5,5.

Adriana Volpe zittisce Sonia Bruganelli/ "Può dire quello che vuole, il cognome è Bonolis"

A metterci del pepe dallo studio, d’altronde, non solo Signorini ma anche le sue due agguerritissime opinioniste. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono due cicloni anche questa sera, soprattutto quando devono battibeccare l’una contro l’altra. VOTO 8.

Tensione alle stelle per Soleil, Giucas e Kabir stemperano…

Nella 36esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 si torna ancora a parlare del triangolo Delia Duran-Alex Belli-Soleil Sorge. La soap continua, tra scene già viste e parole surreali che non portano, tuttavia, mai ad una risoluzione definitiva. VOTO 4. Già visti anche gli affronti di Belli ad Aldo Montano, con cui nasce in studio, in un momento di pubblicità, uno scontro che sfocia quasi in rissa. Aldo, però, non cade in provocazione ma replica comunque a tono ad Alex. VOTO 7.

Grande Fratello Vip 36a puntata/ Diretta, eliminato: nominati Soleil, Kabir, Federica

Grande protagonista di questa nuova diretta del Grande Fratello Vip 2021 è però Manila Nazzaro. La showgirl finisce al centro di numerose diatribe ma si mostra comunque sempre ben disposta alla riappacificazione, anche di fronte ai continui rifiuti (non meritati) di Soleil (che vive poi anche un crollo sul finale di puntata). Un comportamento che non si può non apprezzare. VOTO 7. Ad alleggerire la tensione è un duo a cui ormai non si può proprio rinunciare: Giucas Casella e Kabir Bedi. così diversi eppur così simili, i due ‘Over’ della Casa regalano al pubblico grandi risate. VOTO 7,5.

Lettera Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié/ "Con te ritorno a camminare, sorrido, vivo"

Eliminato, nominati e preferito della 36esima puntata del Grande Fratello Vip 2021

La 36esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha visto l’addio di un duo che avremmo però voluto vedere ancora un altro po’ in Casa: Valeria Marini e Giacomo Urtis. I due hanno regalato al programma una sferzata di allegria e di divertimento, senza negare al pubblico un po’ di sano gossip e qualche lite. VOTO 7. È stata invece Jessica Selassiè la preferita dal pubblico, salvata con il 41% di preferenze. Chi sono invece i nominati della nuova puntata del Grande Fratello Vip? Al televoto sono finiti: Soleil Sorge, Federica Calemme e Kabir Bedi

