Soleil Sorge “Notte con Alex? No grazie”/ Lui “Troppo sicura, Fly down”

Soleil Sorge è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip durante la votazione flash tra lei e Davide Silvestri che invece ha conquistato il tanto ambito posto in finale. Dopo essere uscita dalla porta rossa, Alfonso Signorini ha comunicato alla ragazza che non farà il suo ingresso in studio questa sera ma durante la prossima puntata così da dedicarle il tempo che merita.

Alfonso Signorini prima di salutare la ragazza ha voluto farle una proposta indecente dicendole: “Ti offro una grande possibilità! Visto che è libero sul mercato se vuoi questa notte puoi passarla con Alex Belli!”. La ragazza ha subito declinato l’invito dicendole: “Grazie dell’offerta ma sono costretta a rifiutare. Sono certa che non avrebbe visto l’ora”.

Sentendo le parole di Soleil Sorge, Alex Belli, che questa sera ha avuto l’ennesima discussione con l’influencer, ha deciso di rispondere per le rime alla ragazza: “Ti sbagli di grosso, sei troppo sicura di te stessa. Fly down ciccia!”. Soleil sentendo le parole dell’ex concorrente ha detto: “Bellissime parole dette da un amico, proprio in questo momento”.

Alfonso Signorini per evitare ulteriori attriti tra Soleil Sorge e Alex Belli è intervenuto per chiudere la discussione dicendo: “Io ci ho provato ma ero sicuro anche della tua risposta. Sei una grande, un pezzo di questo Grande Fratello è anche tuo!”.

