Soleil Sorge piange disperata per Alex Belli/ Consolata da Sophie Codegoni rivela…

Una puntata ricca di emozioni sia belle che brutte per Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 che questa sera ha dovuto abbandonare Alex Belli che ha infranto le regole del programma sul distanziamento sociale avvicinandosi a sua moglie Delia Duran. Durante la diretta Soleil a causa del comportamento dell’attore ha avuto una crisi in cui ha messo in dubbio il suo percorso all’interno della casa.

La ragazza ha messo in dubbio la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, ma, nonostante tutto, ha potuto contare sul supporto di Sophie Codegoni che, nonostante tutte le critiche ricevute dall’influencer, ha speso del tempo per stare vicina alla ragazza con delle parole di conforto dicendole: “Hai creduto in quello che credi, non sei stata stupida. Lui non ha pensato a te per un attimo. Pensa tu a te stessa, non lasciare che questo ti rovini quest’esperienza, so che non siamo Alex però comunque ci siamo noi..”.

Soleil Sorge si dispera per Alex Belli

Soleil Sorge non ha reagito nel migliore dei modi al comportamento avuto da parte di Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021 e a Sophie ha ammesso il suo dubbio fondante della serata: “Resto qui a ricordarmi di tutta la stupidità che ho avuto e tutti i ricordi in cui ho creduto nell’amicizia..”.

L’influencer ha poi ammesso di piangere per l’abbandono di Alex per via della perdita di un amico: “Non piango perché ero innamorata di lui ma per il rapporto umano”. Sui social il comportamento di Sophie Codegoni non è rimasto indifferente agli occhi dei telespettatori che hanno commentato: “Sophie che in questo momento sta consolando Soleil è la dimostrazione che signore si nasce e che l’età non conta nulla, perché a 19 anni mette i piedi in testa a tutti”.

