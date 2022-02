Soleil Sorge, sfogo dopo la vittoria di Delia al televoto/ “Premiato un teatrino…”

Dopo la vittoria di Delia Duran al televoto che le ha permesso di essere la prima candidata alla finale del Grande Fratello vip 2021 del 14 marzo, Soleil Sorge si è lasciata andare ad un amaro sfogo. Dopo la puntata con Alfonso Signorini, l’influencer, in giardino, ha condiviso la propria amarezza con Barù che si è sempre schierato dalla sua parte non condividendo l’atteggiamento di Delia Duran. “Più che una sconfitta per me, mi sembra che abbia vinto l’odio contro l’amore”, ha detto Soleil mentre Barù la ascoltava. “Viene premiato un atteggiamento del genere, un teatrino del genere, rispetto a due persone che qua dentro hanno dato veramente tanto”, ha aggiunto Soleil.

Soleil Sorge sbotta con Delia Duran/ “Se tuo marito ama me fatti due domande!”

“E da casa quindi è così, sono più volte: l’altra volta è stata premiata Nathaly, questa volta Delia, quindi vuol dire che da casa…”, ha aggiunto Soleil riflettendo sulle sue ultime sconfitte al televoto contro Nathaly Caldonazzo e Kabir Bedi. Soleil, inoltre, non nasconde di essere rimasta delusa anche da alcuni ex concorrenti.

Soleil Vs Manila, lite al GF Vip "Mi hai delusa!"/ Katia: "Non era vera amicizia"

Soleil Sorge contro Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassiè

Durante lo sfogo con Barù, Soleil Sorge ha puntato il dito anche contro Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassiè. Il fidanzato di Lulù, in diretta, ha ammesso di preferire Delia a Soleil per la finale mentre Clarissa, durante la settimana, ha invitato i propri followers a votare per sostenere Delia. L’atteggiamento dei suoi ex coinquilini ha così lasciato l’amaro in bocca a Soleil.

“E poi sentire anche Clarissa e Manuel dallo studio che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia. Ma poi il modo in cui l’hanno fatto: contro di me, non a favore di qualcuno. Era proprio evidente di fosse contro di me e non a favore di una persona e quindi dici: siamo seri? Poi io faccio la vittima? Ma meno male che ho la forza di non sentirmi morire perché me ne hanno dette e date e sputate addosso di ogni colore e poi resto io la carnefice sempre e comunque. Non capisco! Adesso sono io che voglio fare la vittima? Prima mi ci rendi e poi sono io che la voglio fare”, ha ammesso una delusa Soleil.



SOLEIL SORGE, LETTERA A ALEX BELLI: "ESCO DI SCENA"/ "Vieni e riprendi tua moglie"

Soleil: "Viene premiato un teatrino del genere rispetto a 2 persone che hanno dato veramente tanto… Anche Clarissa e Manuel che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia, ma sopratutto era evidente che era contro di me"

LA LUCIDITÀ DI QUESTA DONNA 🔥#Gfvip #solearmy pic.twitter.com/U94wGX17bf — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 1, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA