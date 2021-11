Soleil Sorge si schiera con Alex Belli contro Aldo Montano/ “È una persona rancorosa”

Soleil Sorge si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Gianmaria Antinolfi. L’influencer ha confidato di essere stanca delle critiche che continua a ricevere dai compagni di gioco. Parlando con Antinolfi, Soleil Sorge ha dichiarato: “Vedo qui dentro una mania di protagonismo che tutti lo siamo e tutti lo possiamo essere. .io sono la prima che è abituata a cose da palcoscenico, che non vedo l’ora di stare al centro dell’attenzione e lo ammeto molto chiaramente, ma sono anche la prima a far esaltare gli altri. Però sinceramente ogni tanto mi aspetterei un brava Soleil, mai lo sento. Quando invece, se c’è una cosa da criticare la prima che si critica è Soleil. Ad altre persone non gli viene mai detto niente, mai rimproverato nulla”.

Soleil Sorge ha poi sottolineato il fatto che gli altri compagni tendono a enfatizzare soprattutto i suoi difetti e attacca: “Nei miei confronti sembra quasi che sia scontato o dato per certo che si può criticare e che si possono sottolineare i miei difetti, quando è che sottolineate anche i miei pregi e che mi dimostrate un po’ di gratitudine?. Ho delle idee e delle robe che vengono usate e non mi viene dato neanche un minimo riconoscimento, è come non volermi mai dare il merito che ho, e scusate ma li ho”. Gianmaria la rassicura e le dice: “Sei imprevedibile e devi arrivare in finale”. Soleil è una concorrente che o si ama o si odia. Sta però dimostrando di avere carattere anche se non sempre dire ciò che si pensa è un bene.

Soleil Sorge spiazza tutti e rivela che Jessica Selassiè avrebbe un interesse per Gianmaria Antinolfi. Soleil ha infatti rivelato: “Stasera Jessica mi ha detto l’uomo ideale che vorrebbe dentro la casa e praticamente ha descritto Gianmaria, lui non mi sembrava così dispiaciuto”. Una confessione che ha lasciato interdetti in particolare Giucas Casella e Alex Belli che ha subito replicato: “Il colpo di coda del playboy”. D’altronde ora che il flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sembra essere arrivato al capolinea, la dichiarazione di Soleil potrebbe avere un fondo di verità. Forse Gianmaria potrebbe aver spostato il suo interesse anche per sortire una reazione in Sophie.

Intanto, Soleil è tornata a parlare con Alex Belli dello scontro che lui ha avuto con Aldo Montano. L’influencer ha infatti sconsigliato all’attore di fare il primo passo e scusarsi. Poi Soleil Sorge ha rivelato un inedito retroscena su Montano: “Io l’ho sentito dire una cosa. Katia Ricciarelli ha chiesto come mai non chiarite e lui ha detto ‘Perché per me è chiusa’…ora non ricordo le parole esatte che ha usato. Ha fatto intendere che lui quando arriva a quel punto con una persona, allo scontro, poi per lui è chiusa. È una persona rancorosa. Tu, in fondo, non hai detto nulla. Hai detto delle cose perché ti sentivi ferito. Se proprio ti si vuole imputare qualcosa, eri sulla difensiva e avevi un tono arrabbiato”. L’influencer avrebbe dunque intuito dalle parole di Montano la volontà di chiudere il rapporto con Belli. Cosa succederà tra i due?



