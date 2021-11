Soleil Sorge, siparietto hot sotto la doccia al GF VIP/ Giucas Casella le fissa il lato B “Perfetto”

Giucas Casella “perde la testa” per il Lato B di Soleil

Giucas Casella osserva Soleil Sorge che balla sotto la doccia. Mentre Soleil si muove sinuosamente Giucas Casella si batte una mano sulla gamba e grida “Perfetto”. Poi Giucas intona le parole della canzone. Soleil Sorge sfoggia un fisico da urlo, con un lato B che non passa certamente inosservato. Un siparietto divertente che sui social ha diviso molto gli utenti. Alcuni hanno apprezzato la sensualità di Soleil: “Meravigliosa Sole, IMMENSAMENTE tu…. UNICA”. Altri invece hanno fatto notare come a gustarsi il siparietto ci fosse solo Giucas Casella: “Peccato che ti stava guardando solo Giucas… Ti è andata male”.

Qualcuno la equipara addirittura a Dayane Mello facendo notare che Soleil Sorge sta ripetendo gli stessi comportamenti. Soleil Sorge può apparire come una gatta morta in talune situazioni ma è l’unica che sta dimostrando di essere coerente. Sui social, c’è chi addirittura fa riferimento a Tina Cipollari: “Aveva ragione Tina quando a Uomini e Donne le disse se pensava che ce l’aveva solo lei”.

Soleil Sorge è sempre più complice con Alex Belli

Soleil Sorge ha fatto il bagno in piscina con Alex Belli. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno dimostrato di avere un’intesa magnetica. Sul web, questo particolare avvicinamento ha sollevato molte critiche, specie dopo gli attacchi che Delia Duran aveva riservato alla Sorge. Durante la scorsa puntata, Alex Belli ha voluto ribadire l’amicizia con Soleil Sorge. Alex Belli ha preso la giovane influencer tra le sue braccia, tenendola sospesa sul letto dell’acqua della piscina. Soleil si è lasciata trasportare, ad occhi chiusi e con un pigiama leggero che lasciava ben poco spazio all’immaginazione, a ritmo della musica.

Gli sguardi di Alex, con tanto di respiri sul collo, non sono passati inosservati agli occhi del telespettatori e fan del GF Vip: impossibile, quindi, non notare una certa attrazione e una forte complicità tra i due protagonisti di questa edizione. Un momento che ha rivelato come tra i due ci sia qualcosa in più dell’amicizia. Dopo l’episodio della complicità in piscina in piena notte tra Alex e Soleil, la moglie dell’attore tornerà a tuonare contro suo marito?



