Soleil Sorge smaschera Miriana Trevisan/ “L’ho sgamata da subito e per questo…”

Soleil Sorge parla del suo rapporto con Miriana Trevisan. L’influencer è sempre più lontana da Miriana e spiega a Nathaly Caldonazzo le ragioni del suo distacco: “Io ho bisogno di coerenza nelle persone. Quando è entrata mi faceva tantissimi complimenti ed era supergentile. Alla prima puntata in confessionale aveva parlato male di me e anche di Manila buttando parole a caso. Quella volta pensai che era davvero falsa”. Soleil ha spiegato di aver instaurato un bel rapporto all’inizio con Miriana: “Andavamo molto d’accordo ed eravamo molto complici. Poi ha iniziato ad avere degli atteggiamenti con Nicola che non mi sono piaciuti. Mi sono resa conto che stava giocando con i suoi sentimenti”.

Soleil Sorge si è resa conto che Miriana non è stata coerente nemmeno con Nicola perché asseriva che le piaceva salvo poi cambiare idea: “Diceva che le piaceva e che non lo voleva illudere ma poi ammetteva il contrario. Di Nicola non era realmente innamorata”. Anche Miriana si è sempre dimostrata molto dura nei confronti di Soleil e non ha mai nascosto le sue critiche, cosa che all’influencer non è passata inosservata: “Lei nei miei confronti ha sempre del veleno. Anche con Delia sta sempre in mezzo quando dovrebbe starne fuori”. “Sa che sono una delle uniche persone che l’hanno sgamata dal primo giorno e per questo fugge da me” conclude, sicura che l’astio di Miriana nei suoi confronti sia motivato dal fatto che è l’unica ad aver realmente capito la sua indole.

Soleil Sorge e il confronto acceso con Delia Duran

Alcune storie e situazioni nate all’interno del Grande Fratello Vip sembrano destinate a protrarsi all’infinito, con novità e confronti continui di settimana in settimana. Quest’anno il tema più clamoroso e gettonato è stato senza dubbio il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Quest’ultima ad oggi è certamente fra le protagoniste indiscusse dell’attuale stagione del reality, mettendosi in mostra particolarmente proprio in riferimento alla questione. Tutto è nato dalla grande amicizia nata con Alex Belli, per molti poi tramutatosi in un sentimento decisamente più forte. La Sorge per diverse settimane ha tentato di difendersi dalle insinuazioni, confrontandosi in maniera piuttosto accesa anche con la moglie dell’attore. Dopo l’uscita dell’ex volto di Centovetrine il rapporto sembra essersi spezzato, con la Duran che ha fatto il suo ingresso nella casa per accendere ancor di più gli animi.

Nel corso della trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 17 gennaio Soleil Sorge è stata nuovamente chiamata in causa sulla questione. È stata infatti chiamata dal presentatore a raggiungere la Mistery Room proprio in compagnia della moglie dell’artista. Subito gli animi si sono accesi, con Soleil che ha puntato il dito contro i toni sarcastici e fuori luogo della Duran. Inoltre, ha aggiunto di aver ormai capito di essere oggetto di provocazioni costanti, alle quali non vuole dare credito. Ha voluto anche ribadire il suo affetto nei confronti di Alex e il valore che ancora da al rapporto tra i due, fermo restando che sarebbe pronta a rivalutare tutto se dovesse percepire di essere in pericolo. Giunto il momento di comunicare i preferiti e gli immuni della settimana, a gran sorpresa l’opinionista Sonia Bruganelli ha scelto proprio Soleil. Per la nomination segreta l’ex tronista ha fatto il nome di Jessica Selassiè; ha motivato la scelta affermando di essere totalmente d’accordo su quanto espresso dalla madre di Sophie nel corso del confronto avvenuto nel corso della puntata.



