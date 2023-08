Soleil Sorge soffia il posto a Milly Carlucci, in TV?/ Rai ammicca all’ex GFVIP: la promozione

Soleil Sorge, una minaccia per Milly Carlucci: l’allerta sulla possibile sostituzione, in casa Rai

Può dirsi inarrestabile il successo mediatico di Soleil Sorge, tanto che con il debutto TV al timone di Felicità 2023 l’ex GFVIP 6 rappresenterebbe una minaccia per molti, Milly Carlucci in primis. Dopo un trascorso di concorrente a Miss Italia, la lovestory storica con l’ex tronista Luca Onestini di Uomini e donne, tre viaggi da leader record-woman a L’isola dei famosi, il triangolo che l’ha vista rivelarsi “terza incomoda” tra i promessi sposi Delia Duran e Alex Belli al GF vip 6, e ancora il debutto da scrittrice di Il manuale della stronza, la modella italo america segna un nuovo traguardo. Si tratta del ruolo di conduttrice al timone di Felicità 2023, che la rende trend topic con l’hashtag del suo nome sul re dei social, Twitter.

Soleil Sorge: esplode il "triangolo" con Valeria Marini e Alberto De Pisis/ La vacanza che scatena il web

Nel format di casa Rai, dove il popolare volto ex GFVIP 6 di Mediaset approda in questi giorni al primo ruolo di conduttrice al debutto TV su Rai 2 e in streaming sul sito web Raiplay, lei riceve già gli elogi da parte dei neo colleghi, parte integrante della critica sul lavoro appena avviato dalla modella. Pascal Vicedomini, conduttore del programma estivo di Rai2 Felicità insieme a Soleil Sorge, elogia la modella in un parallelo che la paragona alla conduttrice di Ballando con le stelle, vedendo a rischio sostituzione quest’ultima.

Soleil Sorge: la conduzione di "Felicità 2023" conquista pubblico e critica/ Il traguardo al debutto in Rai

L’elogio Rai per Soleil Sorge…

Incalzato sul debutto di Soleil Sorge a Felicità 2023, da TV, Sorrisi & canzoni, Pascal VICEDOMINI destina cioè una serie di elogi all’ex corteggiatrice di Uomini e donne: “Soleil Sorge? È fortissima ha una vocazione internazionale, è colta e intelligente”- fa sapere tra le dichiarazioni di encomio l’intervistato conduttore Rai-. “Mi sono bastati tre minuti per capire il suo valore. Ha qualità straordinarie che potrebbero trasformarla nella nuova Milly Carlucci. È spigliata, garbata, positiva, simpatica alle donne. Una brava ragazza oltre che bella, studia tanto e non si crede chissà chi”.

Soleil Sorge supera le critiche: "La mia diversità? La mia forza!"/ Replica al bodyshaming sul seno e...

Insomma, Milly Carlucci é avvisata in casa Rai, con Soleil Sorge che potrebbe imporsi come primadonna nella TV di Stato. Questo, anche come sostituta della timoniera a Ballando con le stelle, nel cui rinnovato cast, intanto, Ricky Tognazzi é il primo concorrente confermato…











© RIPRODUZIONE RISERVATA