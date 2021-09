Soleil Sorge “sono una giornalista”/ Nell’elenco dell’Ordine non c’è: gaffe al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge è entrata da meno di 24 ore nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e sta già facendo discutere. Non solo per il primo battibecco con Raffaella Fico, nato dalla nomination palese dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha deciso di fare il nome della ex di Balotelli, ma anche per alcune dichiarazioni. “Sono una modella, una influencer, un’attrice e una giornalista”, ha detto Soleil nella sua clip di presentazione. Ma, come svela Fanpage, il nome della Sorge non appare in nessuna delle categorie dell’elenco dell’Ordine dei Giornalisti.

SOLEIL SORGE/ Prime tensioni al Grande Fratello Vip 2021 con Raffaella Fico

Ovviamente le parole di Solei non sono passate inosservate sui social: “Non ti puoi assentare un attimo per vivere una pandemia mondiale che Soleil ne approfitta per diventare anche giornalista e aggiornare le sue skills”, “Soleil giornalista presso: il giornalino della scuola” e “Quanti lavori che fa Soleil non ne sapevo neanche uno”, hanno commentato con ironia alcuni utenti su Twitter.

Soleil Sorge, gli ex fidanzati Luca Onestini e Jeriamias Rodriguez/ Un nuovo fidanzato al GF Vip?

Il passato di Soleil nella casa del Grande Fratello Vip 2021

Soleil Sorge è già “entrata” nella casa del Grande Fratello Vip durante la seconda edizione del reality. Tra i concorrenti c’era l’ex tronista Luca Onestini, suo fidanzato di allora. Soleil lasciò Luca, con una lettera, proprio durante la sua permanenza nella casa per fidanzarsi con Marco Cartasegna, compagno di trono di Onestini durante Uomini e Donne. Qualche mese dopo anche la relazione con Cartasegna è giunta al termine. Successivamente Soleil ha partecipato all’Isola dei Famosi dove ha conosciuto Jeremias Rodriguez, fratello di Belen.

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6/ L'ex Uomini e Donne colpo di Signorini

Sull’Isola tra i due è scoppiata la passione e dopo il reality hanno iniziato a frequentarsi. L’8 gennaio 2020, però, l’influencer ha ufficializzato, su Instagram, la rottura da Jeremias: “Strappiamo il cerotto: sono single, felicemente single. Io e Jeremias ci siamo lasciati da un po’. Come in ogni storia ci si prova fino alla fine, ma ci sono purtroppo situazioni malsane, rapporti destinati a finire e così è stato”. Dentro la casa del GF Vip ha trovato l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, con cui ha avuto un flirt.



© RIPRODUZIONE RISERVATA