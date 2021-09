Soleil Sorge vs Raffaella Fico:”Ciao stronz*”/ Lite per la nomination al GF VIP 2021: “Sei perfida!”

Prima lite al Grande Fratello Vip 2021 tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Tutto è successo per una nomination, visto che il Grande Fratello ha deciso che per la prima puntata al televoto andranno solo le donne. Le concorrenti donne sono tenute a fare un nome di una loro compagna e le due più votate andranno al televoto. Al momento della nomination di Solei scoppia la lite, visto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decide di fare il nome di Raffaella Fico con la motivazione “voto lei perchè tu Alfonso hai detto che prima mi ha guardato strano”. La motivazione della Sorge non piace alla Fico che sbotta che si è risentita.

“A me stava antipatica poi l’ho conosciuta qui e ho cambiato idea. Sono pronta a cambiarla di nuovo!” – dice Raffaella Fico alla nomination di Soleil Sorge. Dal canto suo la ex corteggiatrice di Uomini e Donne cerca di spiegare perchè ha fatto il nome della ex compagna di Mario Balotelli. “Ho parlato con tutte, con Manila Nazzaro e Carmen Russo ci siamo confrontate, mentre con lei ci siamo ritrovate poco”, ma la Fico non è dello stesso parere.

La Sorge allora saluta la Fico dicendo “bye bitches” (Ciao stronz*!)”, ma è l’ennesimo scivolone della modella. In realtà il saluto della Sorge voleva essere simpatico, ma la sua battuta non piace a Raffaella Fico. La ex concorrente del Grande Fratello, infatti, sottolinea la gravità delle parole: “ma non si dice, è brutto e volgare” dando della perfida alla Sorge. Che dire: ne vedremo davvero belle tra le due coinquilini del Grande Fratello Vip 2021 che si preannunciano come due possibile nemiche all’interno della casa.





