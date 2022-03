Soleil Sorge sotto attacco dopo il Gf vip/ “Orribile ciò che ha fatto”, è polemica

Grande fratello vip 6, piove una dura accusa su Soleil Sorge dopo la sua eliminazione: arriva a Mattino 5

E’ ormai fuori dal Grande fratello vip 6 in corso, Soleil Sorge, anche se tra le mura della Casa aleggia ancora la sua presenza, sulla scia delle polemiche sollevate dal web a carico del reality, per l’uscita di scena dal gioco, e ora si parla di lei anche a Mattino 5, a suon di “Ha fatto una cosa orrenda!”. L’occasione della messa in discussione di Soleil è la nuova diretta del talk-show condotto da Federica Panicucci -del 10 marzo 2022- con annesso sondaggio indetto dalla pagina Facebook del format al web: “Soleil eliminata dal Gf vip, siete d’accordo?”. Mentre gli utenti si dividono tra i commenti social più disparati, accorpandosi in due fazioni tra loro contrapposte, tra chi supporta il gioco dell’influencer, che nel bene e nel male avrebbe assicurato l’entertainment al pubblico tv, e chi invece la critica contestando di fatto che lei abbia toppato vestendo i panni da “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, dallo studio tv Patrizia Groppelli rincara la dose tra i detrattori, su Soleil Sorge.

Questo, seppur riconoscendo alla modella delle peculiarità positive, in riferimento alla condotta che la nord-americana ha assunto nel reality dei vip. “La sua esclusione è estremamente ingiusta…-commenta a caldo l’opinionista di Mattino 5, delusa dal mancato arrivo in finale al Gf vip di Soleil Sorge (che ora si sfoga via social con i fan), per poi passare all’affondo-. Ha dato molto anche se è un personaggio divisivo…Per me ha comunque fatto una cosa orrenda…Ha guardato l’uomo di un’altra donna…”. Insomma, a detta dell’opinionista tv Soleil avrebbe commesso un errore, quello di accettare le avances di un uomo impegnato o comunque sentimentalmente legato ad un’altra donna, nel caso in questione, Alex Belli, vincolato a Delia Duran da una promessa di nozze particolare (una preghiera). A spezzare una lancia a favore della grande esclusa dalla finale del Grande fratello vip, è poi l’altra ospite a Mattino 5, Maria Monsé, che ha condiviso la Casa con la nord-americana.

Il pubblico del Grande fratello vip si spacca su Soleil Sorge e la sua uscita dalla Casa

Ebbene Maria Monsé non crede che il pubblico abbia voluto punire Soleil Sorge. Quindi, Soleil in realtà sarebbe uscita dalla Casa, al termine del televoto che la vedeva schierata contro Davide Silvestri, semplicemente perché meno favorita dai telespettatori rispetto all’attore, quantomeno nell’arco di tempo circoscritto alle votazioni adibite al reality per la nuova eliminazione e la decretazione del terzo finalista (rivelatosi Davide Silvestri). Nel frattempo, il web risponde al sondaggio indetto da Mattino 5 su Soleil Sorge, tra i commenti più disparati. Che sia giusta l’eliminazione della nord-americana dal Gf vip 6, quindi? “Sì perché antipatica, ma è uscita per un nuovo lavoro, quindi contenti noi e contenta lei”, commenta un utente, che rimanda al presunto ingaggio della modella a La pupa e il secchione 2022. “Erano finiti i mariti delle altre nella Casa”, commenta poi un detrattore. “No, non sono d’accordo. lei doveva continuare. Mi sembra una cosa fatta apposta”, “L’avranno eliminata perché chiamata da Barbara D’Urso a La pupa e il secchione 2022”, si legge poi tra gli altri commenti social. Quale sarà la verità? Intanto La pupa e il secchione show 2022 parte il 15 marzo 2022, all’indomani della finale del Grande fratello vip 6, del 14 marzo. Teniamoci pronti!

