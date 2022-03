Soleil Sorge torna dopo l’addio al Gf vip/ “Che ci fanno i ‘comodini’ nella Casa?”

Soleil Sorge eliminata dal Grande fratello vip 6: la reazione a caldo della modella nord-americana

Soleil Sorge torna ad attivarsi sui social, lanciando una frecciatina agli ormai ex coinquilini “vipponi”, dopo l’eliminazione inaspettata dal Grande fratello vip 6 in corso, che l’ha vista costretta a lasciare la Casa più spiata d’Italia contro ogni aspettativa dei fan, che avrebbero fatto passi falsi nel vederla in finale. Ora, infatti, lei ha una prima reazione a caldo rispetto alla sua uscita di scena dal gioco, che non smentisce il suo inconfondibile savoir faire, con tanto di frecciatina sferrata agli ormai ex coinquilini vipponi: ebbene, riattivatasi su Twitter Soleil retwitta il cinguettio al veleno di un utente che le conferisce il titolo di “Queen della Casa” o meglio regina del Grande fratello vip 6. “Per sbaglio ho aperto la tv era sul 55, ma chi sono quelli nella casa di Soleil? #gfvip #SoleArmy #teamsoleil”, recita il tweet che retwitta a suon di “Best tweet of the day” ossia “Miglior tweet del giorno”, la bella Sorge, reduce dalla decisione di chiudere il triangolo con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, maturata negli istanti precedenti alla sua uscita di scena dalla Casa, decretatasi alla 47esima diretta del reality.

best tweet of the day😂🚀🚀🚀 https://t.co/BStmpu60Rf — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) March 9, 2022

Insomma, il rientro a casa post-Gf vip 6 di Soleil la dice lunga sul pensiero che la modella ha ad oggi maturato sul resto dei vipponi ingaggiati al Grande fratello vip: lei grida su Twitter all’ingiustizia, per il fatto di essere fuori dai giochi nonostante sia stata la colonna portante della Casa, mentre ci restano i “comodini”. E intanto l’opinione del pubblico si spacca rispetto all’eliminazione dal gioco dei vip di Soleil Sorge e la sua prima interazione social post-reality.

Il web reagisce al ritorno social di Soleil Sorge post- Gf vip 6

Tra le reazioni all’uscita di scena dal Grande fratello vip 6 di Soleil Sorge -come le accuse web di “furto” a Jessica Sélassié e quella di Dayane Mello, che ha gridato al “teletrucco” contro il gioco dei vip, e i commenti del fandom della nord-americana che gridano all’ingiustizia rispetto al contributo che l’ex Uomini e donne ha dato all’entertainment nella Casa- si registrano messaggi di sostegno importanti.

A margine del suo primo retweet post-Gf vip 6, la modella viene infatti accolta dal calore del fandom, tra i messaggi di affetto più disparati, che la consacrano come vincitrice morale del Gf vip 6, tra cui il seguente tra i più aggreganti: “Il protagonista non vince mai.” Ma per noi tu sei la nostra vincitrice! ✨ Grazie infinite per questi 6 mesi che ci hai fatto vivere tra verità, emozioni, pianti, sorrisi, gioie, in poche parole STRAORDINARIO. ❤ @Soleil_stasi #SoleArmy #gfvip”.

È tutto racchiuso qua Sole! ❤😭☀https://t.co/yaIuqRXGDk — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) March 9, 2022

Ma non è tutto. Soleil, al rientro su Instagram ha inoltre condiviso un TikTok tenero registrato per lei da un’accanitissima fan, si tratta della figlia dell’amica del cuore brasiliana e vincitrice morale del Gf vip 5, Dayane Mello, Sofia Sala (figlia di Dayane e Stefano Dala). “Cioè io non posso fare una battutina che subito… papa mmappapm! Fuochi d’artificio!”, recita la piccola in un voice-over su un aforisma di Soleil Sorge targato Gf vip 6 e pronta è la reazione Instagram della nord-americana, dedicata alla fan numero 1: “La amo”.

