Soleil Sorge supera le critiche: “La mia diversità? La mia forza!”/ Replica al bodyshaming sul seno e…

Soleil Sorge rompe il silenzio circa il disagio sofferto sul suo aspetto fisico: l’intervista

Soleil Sorge supera il disagio maturato nel corso degli anni sull’aspetto fisico, relativamente alle dimensioni del seno, e la svolta é lei stessa a svelarla. L’occasione della rivelazione é un’intervista esclusiva che la modella italo-americana concede a Novella 2000.

Tra le nuove dichiarazioni a mezzo stampa, Soleil ripercorre le fasi della transizione vissuta tra il disagio psicologico sofferto in passato, per le dimensioni del suo seno, e la forza interiore maturata nel tempo, riscoprendosi come persona nell’autoaccettazione.

Soleil Sorge, l’alternativa al prototipo della perfezione imposta dalla società

La papabile neo tronista a Uomini e donne nonché futura conduttrice di casa Rai al timone del nuovo talk show Felicità 2023,

Soleil Sorge, rilascia un messaggio di body-positivity nel nuovo intervento rivelatorio. “La mia “diversità”, nel senso di non avere un seno prosperoso come altre ragazze- fa sapere l’italo-americana- ha costituito un problemino di insicurezza nella mia adolescenza. In un periodo in cui le icone femminili erano donne super formose, tipo Pamela Anderson”.

Soleil Sorge si definirebbe, così, l’alternativa al prototipo di donna imposto secondo i canoni estetici dettati dalla società moderna, che é alla costante ricerca della perfezione nella bellezza. La grande bellezza per Soleil Sorge risiede nella propria unicità e non nell’omologazione ai canoni imposti da altri.

“Con il tempo, questa mia forma di disagio si è trasformata nella mia forza. Ho capito che ci sono altre cose che contano nella vita. Come l’energia positiva che trasmetti alle persone con cui entri in contatto”, prosegue poi l’ex corteggiatrice, che nella nuova intervista, inoltre, non nasconde di essere tornata allo status di single. Le critiche degli haters, che la modella riceve via social relativamente alla conformazione fisica del seno, quindi non intaccano l’autostima di Soleil Sorge, così come trapela dalla replica dell’ex Uomini e donne al bodyshaming nell’intervista.

Non si direbbe azzardata, inoltre, l’ipotesi che la modella si riveli un’erede al trono classico, per il ruolo di tronista, nel cast della nuova stagione di Uomini e donne. Il rinnovato dating-show é atteso in partenza da settembre 2023, in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.











