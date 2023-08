Uomini e donne: Soleil Sorge single, nel cast dei tronisti?/ “Cerco un uomo con sana leggerezza e…”

Uomini e donne, Soleil Sorge é prossima al nuovo debutto TV nel cast dei tronisti?

Da ex corteggiatrice a papabile neo tronista, Soleil Sorge si dichiara single, in un’intervista esclusiva che potrebbe preludere alla sua re-entry a Uomini e donne. Tra le altre esperienze nel curriculum di affermata e popolare influencer, la modella italo-americana vanta la partecipazione nel ruolo di corteggiatrice al trono di Luca Onestini per la popolare trasmissione sui sentimenti, Uomini e donne. La lovestory tra i due protagonisti uscenti del dating-show in onda sulle reti Mediaset ha avuto breve durata e all’ex tronista, nella vita della modella originaria di Los Angeles, sono seguiti nuovi amori, di cui l’ultimo passato alla cronaca rosa con il nome Carlo e che ora Soleil Sorge definirebbe un “ex”.

L’occasione della nuova confessione, che potrebbe anticipare l’upgrade per Soleil Sorge al ruolo di tronista a Uomini e donne, é, intanto, un’intervista della modella concessa a Novella 2000. In replica ai quesiti del rotocalco di gossip, l’intervistata svela il suo status di singletudine, tra i requisiti richiesti per il ruolo di tronista a Uomini e donne: “Eh, non è un buon momento…L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene, e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri”, ammette l’italo-americana, prossima al debutto in Rai, per la conduzione del talk show, Felicità 2023.

Soleil Sorge, tra amore e carriera: l’intervista rivelatrice

Non é azzardata, quindi, l’ipotesi che Soleil Sorge possa rivelarsi un’erede dell’ex Luca Onestini al trono classico, tra i protagonisti alla ricerca dell’amore in TV, per la stagione di Uomini e donne in partenza a settembre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity. Questo, unitamente agli altri impegni in agenda, come il debutto nel ruolo di conduttrice in Rai. Che Soleil Sorge possa vedersi costretta a rinunciare a occasioni professionalizzanti per amore?

“Le risponderei che dovrei, ma probabilmente no. Il prossimo anno compio trent’anni -sentenzia la diretta interessata, incalzata sulla scala delle priorità che ha nella vita-, ho capito che purtroppo quando si tratta di cuore sono un po’ debole perché molto sentimentale. Ma poi, perché dovrei scegliere? Li desidero entrambi: l’amore e la carriera”.

L’uomo ideale della papabile neo tronista di Uomini e donne? É la stessa Soleil Sorge a rivelarlo: “Una persona solare che mi faccia divertire, un uomo che affronta la vita con sana leggerezza perché io, spesso, per quanto sembri una ragazza superficiale, sono invece troppo riflessiva. Ed ancora, vorrei un uomo a cui piace viaggiare e soprattutto che abbia una grande spiritualità interiore”.

E, in conclusione, non può mancare la concezione maturata dall’ex corteggiatrice sull’amore: “Personalmente credo che l’amore voglia dire condivisione, fiducia e rispetto reciproci“.

