Soleil Sorge lite con Gianmaria Antinolfi/ “Mi sentivo oppressa, veniva sotto casa”

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021 discute animatamente con Gianmaria Antinolfi. Durante la diretta, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne torna a parlare della passata relazione con l’imprenditore napoletano mettendo una volta e per tutte i puntini sulle ‘i’: “posso dire che gli ho detto quella frase perchè lui mi ha detto ‘sei qui perchè parli di me’ e gli ho detto ‘tesoro mio semmai è l’opposto’. Non mi piace che sto passando per l’ennesima volta per la stronza perchè c’è un uomo quando io mi sono sentita la mia privacy invasa, ma anche la mia sensibilità e persona”.

La modella è un fiume in piena verso l’imprenditore napoletano, ex flirt di Belen Rodriguez: “non accetto e magari fino ad oggi o lasciato andare la cosa, stare qui a parlare ancora di questo basta. Continua a fare il cane bastonato perchè io sono stato sempre estremamente chiara, insistendo nel volere una relazione, ma non accetto che una donna venga definita in quel modo perchè ho preso una decisione nella mia vita di non avere una relazione”.

Soleil Sorge: “Gianmaria Antinolfi non è una vittima”

Non solo, Soleil Sorge confrontandosi con Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 fa una rivelazione choc. “Non è una vittima, chiudiamola qui. Aggredisco e reagisco perchè ad ogni azione c’è una reazione” – racconta Soleil che poi sorprende tutti rivelando di essere stata anche stalkerata da Gianmaria.

“Mi sono sentita oppressa, tu sei venuta quattro volte sotto casa. Lui continuava a venire sotto casa mia, al ristorante. Non è normale e non accetto queste cose, non si fanno queste cose. Piangi sono lacrime da coccodrillo” sono le parole della ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Dallo studio interviene Alfonso Signorini cercando di far da paciere ad un confronto che sicuramente lascerà degli strascichi nella casa del GF VIP.

