Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi “Ossessionato e oppressivo”/ “Arrivato al limite”

Non si è fatto attendere al Grande Fratello Vip 2021 il confronto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due sono entrati raccontando di aver avuto un flirt in passato, quindi c’era grande curiosità riguardo la convivenza all’interno della Casa di Cinecittà. L’imprenditore nei giorni scorsi ha più volte parlato agli altri concorrenti della relazione avuta con l’influencer italo-americana, ammettendo di essere stato innamorato di lei che invece non voleva impegnarsi seriamente. Ma questa versione dei fatti è stata messa in dubbio dalla stessa Soleil, alla luce del confronto che hanno avuto nelle ultime ore. Nel pomeriggio, infatti, Soleil si è soffermata a parlare con Gianmaria del loro legame, precisando di essere stata sempre coerente e di non avergli mai dato speranze su una possibile vera storia tra loro.

FRANCO BORTUZZO, PAPÀ MANUEL AL GF VIP 2021/ "Forse non ti manco". Ma il figlio...

Poi Soleil Sorge ha lanciato delle accuse ben circostanziate al coinquilino Gianmaria Antinolfi: «Eri diventato davvero molto pesante. Stavi lì, e lì, e lì. È una tua caratteristica. L’hai fatto con quell’altra, l’hai fatto con me. Quando vuoi qualcosa ti ossessioni e per me certe cose non vanno bene».

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: duro confronto al Gf Vip

Parole che sono destinate a far discutere. Ma Soleil Sorge ha spiegato a Gianmaria Antinolfi che non doveva essere sorpreso dalla sua reazione: «Mi conosci benissimo. Io non riesco a sottostare a certi tipi di atteggiamenti da parte di un uomo. Per me non è accettabile. (…) Tu hai bisogno di un altro tipo di donna». Mentre l’imprenditore provava a sminuire la cosa, l’influencer ha tirato dritto: «Tu eri molto ossessionato, oppressivo, cose un po’ pesantine che non mi va di affrontare qua. Sei arrivato veramente al limite della presenza». Soleil Sorge ha spiegato che per quel motivo ha dovuto interrompere la loro conoscenza. «E non andiamo oltre, per favore (…) Passerò di nuovo per stronza, ma mi va benissimo».

INCIDENTE MANUEL BORTUZZO/ "Dentro me sono più completo ora di quando ero in piedi"

Quindi, Soleil Sorge ha ribadito di aver più volte chiarito la sua posizione: «E ti presentavi sotto casa, e me venivi di qua, e ti sei presentato 40 volte a Napoli. (…) La tua pesantezza, che non voglio definire in altri modi, era al limite della libertà personale». Gianmaria Antinolfi si è giustificato spiegando che voleva farla sentire una principessa, quindi si è scusato e per ora hanno dichiarato una tregua. Ma durerà?





© RIPRODUZIONE RISERVATA