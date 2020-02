Soleil Stasi/ “Farfalla al vento”, mini slip e tatuaggio “nascosto” (Uomini e donne)

Siamo tutti pronti per seguire Soleil Stasi e sua madre in giro per le vie della prossima edizione di Pechino Express 2020 ma, fino a quel momento, dovremo accontentarci di seguirla sui social e senza mai rimanere delusi. La bella ex corteggiatrice di Uomini e donne ex fidanzata di Luca Onestini sembra essere ormai pronta per il grande salto ma, intanto, si gode una bella vacanza con un amico dall’altra parte del mondo. Tra le cose che ha mostrato sui social in questi giorni, i fan di Uomini e donne non hanno potuto far a meno di notare l’ultima foto in cui, oltre al panorama mozzafiato, viene fuori Soleil Stasi in tutta la sua bellezza e, sicuramente, con poco da lasciare alla fantasia di chi la guarda. Ma qual è la foto che è finita sotto la lente?

SOLEIL STASI, TATUAGGIO IN BELLA VISTA SOTTO I MINI SLIP

La foto choc è quella che trovate a corredo dell’articolo e nel post che vi riportiamo in fondo e in molti non hanno potuto far altro che notare un dettaglio che fino a questo momento la bella Soleil Stasi aveva lasciato ben nascosto ovvero un piccolo tatuaggio. In pieno stile Belen Rodriguez, ex cognata alla luce della liason con Jeremias, Soleil Stati ha mostrato il suo piccolo tatuaggio posando con un mini slip di un costume che copre appena le sue parti intime ma che svela questo segreto di cui pochi fortunati erano a conoscenza. Controllando più vicino, e siamo sicuri che tutti lo state già facendo, quello che ha fatto capolino dal costume di Soleil è un tatuaggio ma non una farfallina come tradizione vuole bensì uno spicchio di luna o qualcosa di simile.

Ecco il post su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Instagram vs. reality 🤣🌴@clubmedmichesplayaesmeralda #bringhome #unspoilyoursenses #clubmed #goodmorning Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi) in data: 31 Gen 2020 alle ore 7:30 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA