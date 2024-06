SOMMARIO/ N° 87 – Maggio 2024 – Superficie o profondità: una prospettiva per l’educazione scientifica

Il mondo, a livello di dato scientifico, diviene un semplice complesso di fenomeni manipolabili, l’oggetto della scienza una connessione funzionale, che viene analizzata soltanto in riferimento alla sua funzionalità. Una tale scienza può concepirsi soltanto come pura funzione. Il concetto di verità diventa quindi superfluo, anzi talvolta viene esplicitamente rifiutato. La stessa “ragione” appare, in definitiva, come semplice “funzione” o come strumento di un essere che trova il senso della sua esistenza al di fuori della conoscenza e della scienza, nel migliore dei casi nella vita soltanto. [Giovanni Paolo II, Incontro con gli scienziati e gli studenti, Colonia, 15 novembre 1980]

SOMMARIO/ N° 86 – Gennaio 2024 – Educare insegnando, oggi

EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Scienze sperimentali e filosofia nella conoscenza del mondo

di Alberto Strumia

Arte, bellezza e cultura: il nuovo ABC della salute

di Vittorio A. Sironi

SCIENZAinDIRETTA

Il teorema di Margherita

di Raffaella Manara

SCIENZA&STORIA

Deum creatorem venite adoremus – L’attività della Specola Vaticana

di Matteo Galaverni

SOMMARIO/ N° 85 – Settembre 2023 – La riscoperta dell’insegnamento

SCIENZ@SCUOLA

Ripartire dall’insegnamento: analisi riflessioni e prospettive – Conversazione con Luca Ricolfi

a cura di Maria Cristina Speciani

Il senso delle operazioni: introduciamo la divisione

di Paola Brusati e Alessandra Perna

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

A lume di candela

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

Alle frontiere della conoscenza

a cura di Gianpaolo Bellini – Recensione di Renzo Gorla

Scienza e pensiero comune

di J. Robert Oppenheimer – Recensione di Lorenzo Mazzoni

La scorciatoia

di Nello Cristianini – Recensione di Renzo Gorla

SOMMARIO/ N° 24 - Agosto 2005 - Quale Scienza per quale Scuola

Scritti editi ne «La galleria di Minerva»

di Antonio Vallisneri – Recensione di Maria Cristina Speciani

SCIENZAEVENTI

Vedere l’invisibile. Lo sguardo dello scienziato dentro le cose

ScienzAfirenze 2024

di Barbara Chierichetti

