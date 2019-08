Sondaggi politici elettorali/ Lega al 33%: crisi Governo, Conte ‘surclassa’ Salvini

Il Governo Pd-M5s sta per nascere ufficialmente, allontanando dunque per almeno qualche mese sicuramente l’ipotesi di elezioni anticipate: a livello di sondaggi politici elettorali però, i dati restano sempre interlocutori per tutti i partiti dell’arco istituzionale, con nessuno che possa dirsi realmente soddisfatto di come è andata questa crisi di Governo, a cominciare da chi quelle classifiche di consensi le guida ormai da diversi mesi. La Lega di Salvini secondo i sondaggi elettorali di Demopolis resta ancora in testa al 33% di consenso, di certo inferiore rispetto a quel 40% paventato l’8 agosto scorso quando il Ministro dell’interno decise di staccare la spina al Governo Conte: ad oggi infatti il Carroccio non avrebbe i numeri per poter governare da solo e forse neanche per un bi-colore con FdI di Giorgia Meloni (al 6,8% secondo i sondaggi Demopolis). Non può sorridere di certo neanche il Pd che si ritrova al Governo ma con un’alleanza “scomoda” e con consensi che oggi indicano non più del 23% su base nazionale. Di Maio sale al 19%, ancora troppo poco per ritrovare i fasti di un anno e mezzo fa: Forza Italia, da ultimo, è sempre più destinata al secondo piano e non più con ruolo da protagonista nel Centrodestra, nonostante quanto ribadito ancora ieri nelle consultazioni da Silvio Berlusconi.

IPSOS (28 AGOSTO): CHI HA AGITO MEGLIO NELLA CRISI DI GOVERNO?

Al netto delle intenzioni di voto, che saranno ancora più interessanti da vedere nei prossimi giorni quando sarà stata “metabolizzata” la crisi di Governo e scattato al pieno il Governo Conte-bis, importanti sono anche i sondaggi che vanno ad approfondire i singoli leader politici nelle loro azioni in questo complesso e convulso mese. Nei sondaggi elettorali di Ipsos pubblicati ieri dal Corriere della Sera è stato sondato quanta fiducia abbiano avuto gli elettori intervistati nei singoli leader per come hanno operato all’interno di questa ultima crisi politica. Ebbene, il 65% ha stimato e lodato la posizione tenuta da Sergio Mattarella, mentre il Premier Conte al 52% di fatto surclassa l’avversario leghista Matteo Salvini, crollato sotto il 30% per come ha operato all’interno di una crisi che avrebbe voluto guidare e che invece vi è risultato “travolto”. Al 25% in netta caduta anche Luigi Di Maio, un filino meglio fa Nicola Zingaretti mentre il grande regista della alleanza Pd-M5s, Matteo Renzi, non viene premiato dai sondaggi che lo danno sempre al 16% di fiducia personale.

