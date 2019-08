Consultazioni Conte: i partiti in diretta video/ Governo M5s-Pd: numeri in Parlamento

Scattano questa mattina alla Camera dei Deputati le consultazioni del Premier incaricato Giuseppe Conte con tutti i partiti più importanti dell’arco istituzionale parlamentare per comporre il nuovo Governo: ieri dopo l’incarico ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, Conte ha incontrato Fico e Casellati e poi si è recato alla Camera per iniziare il giro di consultazioni previste a livello istituzionali per sincerarsi dei reali numeri che potrebbe avere la prossima nuova maggioranza Pd-M5s. Ha ricevuto l’appoggio dalle Autonomie e da Civica Popolare, oltre a LeU: Noi con l’Italia si è dichiarata all’opposizione mentre +Europa scioglierà le riserve solo dopo la presentazione del programma e la squadra di Ministri che verrà preparata da Conte, Di Maio e Zingaretti in accordo con il Presidente della Repubblica. Ma oggi è il turno dei partiti più importanti, con un calendario già fissato ieri: Fratelli d’Italia alle 9:30, alle 10:30 la Lega e alle 11:30 Forza Italia; da ultimo ci saranno gli stessi Pd (12,30) e M5s alle 13.30. Come già annunciato nella giornata di ieri, non saranno presenti né Matteo Salvini né Giorgia Meloni nelle rispettive delegazioni di Lega e FdI, con presenti invece normalmente i capigruppo che hanno già seguito le consultazioni con Mattarella negli scorsi giorni. Nel frattempo proseguono le trattative sul programma tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con la vice Zingaretti Paola De Micheli che ieri ha avvertito «Ci sono punti in comune ma permangono divergenze su cui il premier incaricato Giuseppe Conte deve lavorare». Tra questi la De Micheli cita le modalità di riduzione della pressione fiscale – il cuneo fiscale – e la giustizia; sullo sfondo rimane intanto come “rebus” il voto sulla Piattaforma Rousseau che, come confermato ieri dal Blog delle Stelle, avrà comunque la parola ultima sull’accordo con il Pd con un voto ancora non deciso né nei modi né tantomeno nei tempi ma che pesa e non poco nell’economia della trattativa interna tra dem e 5Stelle.

CONSULTAZIONI CONTE: ALLA RICERCA DELLA MAGGIORANZA

Il Premier Giuseppe Conte però, oltre ai punti del programma già “delineati” nel suo discorso-comizio post incarico ricevuto ieri al Colle, cercherà a fondo oggi nel dialogo con i partiti quelle garanzie su numeri e fiducia per il voto in Camera e Senato del suo neo-nato esecutivo giallorosso. Secondo i calcoli effettuati da Ansa-Centrimetri il banco di prova del nuovo Governo Pd-M5s sarà il primo voto di fiducia che si avrà al Senato: alla Camera infatti dem e grillini assieme formano una maggioranza di 327 seggi, ben 11 in più del minimo richiesto per avere la fiducia, ma il vero problema si chiama Palazzo Madama. Per poter avere una maggioranza solida il Premier Conte dovrà affidarsi ai gruppi “piccoli” per poter superare la soglia richiesta di 161 seggi parlamentari: Zingaretti e Di Maio assieme arrivano solo a 157 seggi, 156 se Paragone (M5s) come annunciato non voterà la fiducia per protesta alla costituzione del Governo giallorosso. L’emergenza numerica andrebbe tamponata con gli eventuali 8 voti delle Autonomie, i 4 di LeU e gli 8 da altri gruppi di Centrosinistra presenti nel Gruppo Misto. In questo modo si otterrebbero circa 178 seggi di maggioranza, 17 i più della soglia, più o meno quanto già il Governo gialloverde aveva prima della crisi di agosto.

GOVERNO PD-M5S: IL NODO DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONI

Un secondo e non minoritario problema per il Governo Pd-M5s-LeU potrebbe spuntare all’orizzonte in merito alla questione delle presidenze di Commissione: un conto sono i numeri in Parlamento – comunque raggiungibili quantomeno all’inizio per il Governo di Giuseppe Conte come verrà certificato nelle consultazioni di oggi alla Camera – ma un altro è poi la vita parlamentare e la “velocità-rapidità” delle leggi da approvare per la maggioranza. Ebbene, su questo il problema potrebbe stagliarsi sui presidenti di Commissione (ben 11 su 24) oggi in mano alla Lega in quanto al Governo fino a qualche giorno fa. I presidenti delle commissioni permanenti non sono passibili di sfiducia, e la votazione per il rinnovo degli uffici di presidenza è prevista solo a metà legislatura, quindi non prima della parte finale del prossimo anno. Alla Camera i deputati leghisti presiedono cinque commissioni: Bilancio, Ambiente e Lavori pubblici, Trasporti e Telecomunicazioni, Attività produttive e Lavoro. Al Senato, invece sono sei: Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze e Tesoro, Istruzione e Agricoltura. Posti anche cruciali dove si discutono leggi e decreti cruciali per la vita di un Governo: il Presidente ha il potere di mettersi di “traverso” specie quando la maggioranza non è blindata nei numeri come accadrà per i giallorossi. Come spiega Lettera 43, «Al presidente compete anche la nomina del relatore, così come l’applicazione più o meno rigida delle ammissibilità degli emendamenti stralciando o facendo entrare norme». La vicepresidente del Pd, Anna Ascani, ha chiesto a Matteo Salvini di «liberare le poltrone» e lasciare spazio alla maggioranza Pd-M5s ma dalla Lega la risposta è stata secca: «Che si dimettano loro da senatori visto che dovrebbero vergognarsi di fronte al popolo italiano per quello che stanno facendo», sottolinea Massimiliano Romeo.





