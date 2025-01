SONDAGGI ELEZIONI GERMANIA 2025: 10 PUNTI TRA CDU/CSU E AFD

Fa discutere in Germania il via libera a una mozione anti-migranti con il sostegno dell’AfD, ma una politica di asilo più severa riscuote più consensi. Lo dimostrano i dati raccolti dal sondaggio condotto dall’istituto Infratest Dimap, che ha intervistato per l’ARD-Deutschland Trend 1.336 elettori prima della discussione del Bundestag di mercoledì.

La CDU-CSU era in testa ai sondaggi elezioni Germania, previste tra poco più di tre settimane, ma il delitto di Aschaffenburg ha mischiato le carte in tavola. Il leader dell’Unione Cristiano-Democratica tedesca Friedrich Merz ha guadagnato tre punti percentuali rispetto ai sondaggi di tre settimane fa: con il suo 28% ora è più vicino al rivale Robert Habeck dei Verdi (29%), mentre è avanti a Olaf Scholz dell’SPD (24%) e Alice Weidel dell’AfD (22%).

Per quanto riguarda i singoli partiti, la CDU/CSU ha perso un punto e attualmente si trova al 30%, davanti all’AfD, che resta al 20%. Dietro di loro, i Verdi hanno raggiunto la SPD: entrambi i partiti hanno il 15% ciascuno. Solo con il tempo capiremo come e se le nuove mosse per quanto riguarda la politica migratoria della Germania avranno un impatto sui sondaggi, ma ora è chiaro che le manovre di Merz hanno colpito i tedeschi, visto che il 68% ritiene che vadano accolti meno rifugiati rispetto a quanto fatto finora. Un dato cresciuto costantemente nell’ultimo decennio.

SONDAGGI ELEZIONI GERMANIA 2025: LA LINEA SULLA POLITICA MIGRATORIA

Stando al sondaggio in questione, il 67% dei tedeschi sarebbe favorevole a rendere permanenti i controlli temporanei alle frontiere con tutti i Paesi limitrofi, che sono attualmente già in vigore. Il 57% è favorevole al respingimento dei migranti privi di documenti di ingresso validi, anche se intendono richiedere asilo in Germania. Solo un tedesco su tre ritiene che sia un errore, e a opporsi sono soprattutto coloro che gravitano tra Verdi e Partito della Sinistra.

Invece, per quanto riguarda i sostenitori, a sorprendere non è il fatto che lo siano quelli dell’AfD (87%) e della CDU/CSU (71%), perché anche un sostenitore su due della SPD (52%) è favorevole. Può sembrare contraddittorio il dato relativo alla soluzione nazionale alla politica di asilo, in quanto solo 3 su 10 la ritengono sensata, invece il doppio preferirebbe una europea, ma questo perché solo meno di un tedesco su 10 pensa che il governo tedesco abbia il controllo della gestione dei migranti, per 5 su 6 ha meno successo.